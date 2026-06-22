5月31日をもって活動を終了した嵐の二宮和也（43）が、6月21日に更新されたYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」に出演。動画内で漏らした“ある一言”が、ファンの間で波紋を呼んでいる。2021年4月に開設された同チャンネルは、二宮を中心に元KAT-TUNの中丸雄一（42）、Hey！Say！JUMPの山田涼介（33）、timeleszの菊池風磨（31）の4人でスタート。テレビやステージとは異なる素顔が見られる場として人気を集めており、6月19日