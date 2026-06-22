俳優・浅野忠信（52）、妻で俳優・モデルの中田クルミ（34）が、22日までに花屋を営みながらストリートスナップを撮影しているインスタグラムアカウント・「HanaSnap - あなたに似合う花を」（@hana_snap_）に登場。愛犬と散歩するプライベートな夫婦の姿にSNSで反響が集まっている。【動画】「美男美女すぎるやろ！」ストリートスナップに神対応する浅野忠信＆中田クルミ夫妻投稿では「素敵なご夫婦に撮らせていただきました