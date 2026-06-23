35年前の1991年。当時最新鋭の16ビットCPUを搭載した家庭用ゲーム機・メガドライブ用のソフトとして誕生した『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』。きょう6月23日で、誕生から35周年を迎えました。その歩みを振り返ります。■累計本数17.7億本超きょうがソニックの誕生日世界的な人気を誇るキャラクター・超音速のハリネズミ『ソニック』。これまでに80作品超が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※パッケージ・ダ