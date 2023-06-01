兵庫県内の障がい者福祉施設で昨年（2025年）6月、スタッフとして勤務していた少女（当時16歳）が利用者からの申告により暴行容疑で逮捕され、拘留中に体調が悪化して約6か月後に死亡した。少女の遺族が6月17日、捜査は違法だったなどとして国と県に約1億円の損害賠償を求め神戸地裁に提訴した。少女は体調が悪化した後に釈放され、不起訴処分となったが、摂食障害などを引き起こしていた。遺族は「真実を教えてほしい。娘に