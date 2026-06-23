インフルエンサーの星乃リアが22日、自身のXを更新し、SNS上で拡散されている自身に関する情報について説明した。星乃はオーディション番組「LAST CALL」に出演。その際、「借金まみれで家が貧乏」「仕送りがしたい」などと語り引っ越し資金の援助を番組側に求めていたが、実際は推し活に大金を使っていたなどとして暴露系アカウントにさらされていた。この日、白いシャツに身を包んだ動画を公開し「以前から推し活に大金を