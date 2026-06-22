特別なギフトや自分へのご褒美に人気のYSL BEAUTYの刻印サービスに、日本限定の新ラインナップが加わりました。世界中のYSL BEAUTYの中でも、表参道フラッグシップブティックだけで体験できる特別なサービスとして、「ひらがな」「カタカナ」の刻印文字と、日本らしい美しさを表現した「桜モチーフ」が新登場。大切な想いや名前をお気に入りのアイテムに刻み、自分だけの特別な一本を作ることができます♡