半導体企業のSK hynixが、ライバルのSamsungを抜いて韓国で最も時価総額の高い企業となったことが分かりました。SK hynixの株価は2026年に入って4倍以上に上昇しています。SK Hynix Tops Samsung to Become South Korea’s Most Valuable Company - WSJhttps://www.wsj.com/tech/sk-hynix-tops-samsung-to-become-south-koreas-most-valuable-company-279419a0SK Hynix tops Samsung Electronics in Kospi market cap on AI chip,