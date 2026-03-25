《家ッ 大河（いぇっ たいが） 赤色担当です ローマ字表記だとYeah Taiga です！ いぇあ！じゃないです！いぇっ！です！ たくさん幸せな気持ちにさせちゃいます！みんなの最高更新するよ》

Xでこう自己紹介したのは、6人組メンズアイドルグループ「Zavage」の家ッ 大河だ。

同グループは、シンガーソングライターの大森靖子（38）が全楽曲のプロデュースを手掛ける。“最後のヤバい奴ら”をコンセプトに掲げ、5月19日に東京・Zepp Shinjukuでデビューライブを行うことが、3月24日に発表された。

同日にはメンバー6人それぞれの公式Xも開設。冒頭の自己紹介とともに宣材写真が公開されたが、25日15時時点でほかのメンバーが約20万インプレッション前後にとどまる一方、家ッ 大河の投稿だけが約950万インプレッションと突出し、注目を集めている。なぜ、ここまで関心が集まっているのか。

「実は家ッ 大河は、“王子様アイドル”として人気を集めていた『9bic』の元メンバー、佐々木大河さん（20）と同一人物とみられているのです」（芸能ライター）

佐々木は昨年11月、「重大なコンプライアンス違反」を理由に9bicを脱退し、所属事務所とのマネジメント契約も解除された。具体的な違反内容が明かされないままの突然の発表に、ファンの間には困惑が広がっていた。

「活動休止などの猶予もなくすぐに契約解除となったことで、相当重大な違反だったのではないかと指摘されていました。その後、あるメディアが重大な疑惑を断定的に報じたことで騒動は一層注目を集めました」（前出・芸能ライター）

こうした経緯のなかで別名義での再始動に踏み切ったとみられる佐々木改め家ッ 大河だが、騒動からわずか約4カ月というスピード復帰に加え、離脱理由も明らかにされていないことから波紋が広がり、Xでは厳しい声が相次いでいる。

《まだ一年も経っていないのに、在籍変えて復帰か…楽な世界やな》

《説明あっても納得するのは正直難しいかも…》

《謝罪まだですか？》