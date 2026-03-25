BTS・TXTを発掘したミジョン氏がプロデュースするVIBY、パフォーマンス初披露 Crystal Kayが祝福「輝きを届けてほしい」
5人組ボーイズグループ・VIBYが25日、都内で『VIBYプレデビュー発表会』を開催。プレデビュー日であるこの日、メディアの前でパフォーマンスを初披露した。
【ソロショット】フレッシュ！笑顔がかわいいVIBYメンバー
同グループは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏がプロデュースする全員10代の日本人による5人組ボーイズグループの第1弾アーティスト。メンバーは、ミジョン氏が発掘を行い、韓国で育成してきた、リーダーのIO（19）、副リーダー・RENKI（18）、AKITO（18）、RYOHA（16）、KOTARO（15）の5人となる。
同イベントでは、Crystal Kay「恋に落ちたら」をリメイクしたプレデビュー曲を歌唱。同楽曲のMVは、岩井俊二監督が撮影し、18日の公開から1週間で再生回数1000万回を超えている。Crystal Kayもスペシャル応援ゲストとして登壇し、「きょうは、初パフォーマンスを応援したいなと思ってこさせていただきました。本当におめでとうございます」と祝福。「グルーブ感があっていいなと思いました。21年経ってもこうしてたくさん聞いていただけて、素敵なリメイクをしていただけて、幸せなことだなと思います」と絶賛し、「自分たちしか見せられない輝きを届けてほしいなと思います」とエールを送った。
また、きょう25日午後4時にオフィシャルファンクラブ「TOMO」を開設すること、同日からABEMA番組『VIBY 1329 The night before debut』#0がスタートすること、4月8日に1stデジタルシングル「Mi*light」を配信リリース、5月13日に2ndデジタルシングル「HANAMARU」を配信リリース、6月24日には、1stCDシングル「Miracle：The First Light」をリリース、8月31日に日本武道館でDEBUT SHOWCASEを開催することが発表された。
【ソロショット】フレッシュ！笑顔がかわいいVIBYメンバー
同グループは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏がプロデュースする全員10代の日本人による5人組ボーイズグループの第1弾アーティスト。メンバーは、ミジョン氏が発掘を行い、韓国で育成してきた、リーダーのIO（19）、副リーダー・RENKI（18）、AKITO（18）、RYOHA（16）、KOTARO（15）の5人となる。
また、きょう25日午後4時にオフィシャルファンクラブ「TOMO」を開設すること、同日からABEMA番組『VIBY 1329 The night before debut』#0がスタートすること、4月8日に1stデジタルシングル「Mi*light」を配信リリース、5月13日に2ndデジタルシングル「HANAMARU」を配信リリース、6月24日には、1stCDシングル「Miracle：The First Light」をリリース、8月31日に日本武道館でDEBUT SHOWCASEを開催することが発表された。