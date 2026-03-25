さまぁ〜ずの三村マサカズ（58）が3月22日、XにてR-1グランプリ（フジテレビ・関西テレビ系）に言及。その投稿が物議を醸している。

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三村は「審査員に対してのリスペクトがないな。R-1。いいことばっかり言ってたよ。審査員。優勝した人は感謝しなきゃ」とポスト。これは、今大会で優勝した今井らいぱち（38）が優勝コメントを求められた際、審査員へ礼を述べなかったことを指しているのではと推測されている。この投稿に反発の声は大きくあがった。

《どこらへんにリスペクトがなかったの？？》

《私はそう感じませんでした》

《最後の一文の意味がわかりません…》

《こんなことSNSに投稿しちゃうんだ》

三村はこれまでもたびたびSNSでの発言が炎上しており、お笑い業界関係者のなかでも不安視している人が多いのだという。

■「審査員のおかげ」論に違和感

今回の発言について、お笑い業界関係者は「ベテランとして審査員側の視点で発言している三村さんと、参加者側に立って見ている若手芸人や視聴者。そのズレが反発につながったのでは」と話す。その結果が“老害ムーブ”という評価だ。

「賞レースは審査員がいるから優勝が成立する構造なのは確かですが、それ以前に周囲のサポートがあり、ネタを磨いてきた結果として優勝がある。優勝者が『周りの支えがあって優勝できた』と言うのは何もおかしくない。芸人の立場からすれば、そう言いたい気持ちは痛いほど理解できます。もし『審査員のおかげで優勝できた』のであれば、敗退した人は『審査員のせいで負けた』ということにもなりますし…」（前出の関係者）

松本擁護やセクハラ釈明でも火に油

三村のSNS炎上はこれが初めてではない。前出の関係者は「三村さんはSNSの使い方がとにかく下手。本人は擁護や助言のつもりで言っていても、結果的に周囲の人の印象まで下げてしまうことが何度もありました」（前出の関係者）という。



例えば、ダウンタウン松本人志（62）が裁判の終結を発表した際には「松本人志復活！ですなぁ。いいねーーー」とポストして炎上。応援のつもりだったのだろうが、批判コメントが殺到し、松本への批判も改めて呼び込む結果となった。



また、過去にある番組内の大喜利で「視聴者が求めるものとは？」というお題に「白石麻衣の露出」と回答した際には、セクハラだと非難が殺到。これに本人はSNSで「もうちょっと白石麻衣さんを機能させたい。という思いで言ったのに」と釈明したが、さらなる炎上が広がる結果に。



「令和の時代へのチューニングができていないという評価が定着しつつあります。以前のさまぁ〜ずを評価していたファンや若手ほど、現在の言動を残念に感じているようです」（前出の関係者）



■「また三村さんを尊敬したい」期待の声も



辛口な声が並ぶ一方で、根底には三村への期待もある。



「何も変わらないより、時代に合わせてアップデートしていく姿を見せてほしい。令和の風潮を少しでも理解した上で、何を発信し何を控えるかを判断できるようになってほしい。また三村さんを尊敬したいと思っているファンは多いはずです」（前出の関係者）



ベテランとしての経験と影響力があるだけに、「何を言うか、言わないか」の判断がこれまで以上に問われる時代になっている。

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ついに木村拓哉も“老害”と呼ばれるように。関連記事【もっと読む】『木村拓哉の“気遣い”も〈老害〉呼ばわり…Snow Manのアルバム“受け取り拒否”が物議でファン分裂？』…では、後輩グループ「Snow Man」のサイン入りアルバムの受け取りをめぐる騒動を伝えている。