お笑いコンビ・さまぁ〜ず三村マサカズ（57歳）が11月8日、自身のTwitter（X）を更新。「週刊文春」との裁判終結を発表したダウンタウン松本人志（61歳）について、喜びの声を上げた。三村はこの日、「松本人志復活！ですなぁ。いいねーーーー！」と、喜びを表現している。松本は8日、代理人弁護士を通してコメントを発表。「この度、被告らと協議等を重ね、訴訟を終結させることといたしました」「これ以上、多くの方々にご負