２７日のＴＢＳ系「ララＬＩＦＥ」（金曜・後１１時半）に出演した４１歳俳優が、驚きの事実を告白した。一面真っ白な新潟県南魚沼市でロケがスタート。大雪の降る中、傘を差すのは歌舞伎俳優の尾上松也（４１）だ。「お米をおいしく炊きたいということで。特に、土鍋で炊くごはんっていうのが、うちでできるようになりたいなと思って。炊飯器よりも、ふっくらとしたみずみずしいお米が炊けるイメージがあるので」。この日は、