新山千春、新たな相棒“ランクル70”と２日1000キロ旅報告
2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が24日、オフィシャルブログを更新。新たな“相棒”であるトヨタの「ランドクルーザー70」で２日間で約1000キロの旅をしたことを報告した。
新山は９日に更新したブログにて、約20年乗り続けた愛車“Jeep”から新たに「ランドクルーザー70」に乗り換えたことを報告。「これからキャンプだったり車中泊も使ってみたいなと思って」と今後の楽しみも明かし、ARBのルーフラックやサイドオーニングを装着するなどさっそくカスタムしたことも紹介。「早速、快適ランクル70Lifeはじまってます」 と新たなカーライフへの期待をつづっていた。
この日、新山は「2026/03/24」と題してブログを更新。「相棒のランクル70」と新たな愛車とともに２日間で約1000キロにおよぶ旅を楽しんだことを報告。森林の中を走る愛車や運転席から笑顔を見せる新山の姿、ドライブ途中に立ち寄ったとみられる飲食店での食事など充実した旅の様子を収めた写真を多数公開。
また、道中では同じランクル70のドライバーとの交流もあったといい、「すれ違うランクル70のドライバーさんに原宿で（サムアップの絵文字）をいただいて、そちらもって私も （サムアップの絵文字）をしたり、心地良いコミュニケーションがうまれることもランクルならでは？」とコメント。「初心者ですが楽しんでいます」と愛車との時間を楽しんでいる様子を明かした。
さらに、「愛車の写真が溜まっていきはじめてます！！」「同じ車種とすれ違った時（サムアップの絵文字）してたらきっと私です！！」と呼びかけるなど、すっかりランクル70ライフ を満喫している様子を見せ、ブログを締めくくった。
新山は９日に更新したブログにて、約20年乗り続けた愛車“Jeep”から新たに「ランドクルーザー70」に乗り換えたことを報告。「これからキャンプだったり車中泊も使ってみたいなと思って」と今後の楽しみも明かし、ARBのルーフラックやサイドオーニングを装着するなどさっそくカスタムしたことも紹介。「早速、快適ランクル70Lifeはじまってます」 と新たなカーライフへの期待をつづっていた。
また、道中では同じランクル70のドライバーとの交流もあったといい、「すれ違うランクル70のドライバーさんに原宿で（サムアップの絵文字）をいただいて、そちらもって私も （サムアップの絵文字）をしたり、心地良いコミュニケーションがうまれることもランクルならでは？」とコメント。「初心者ですが楽しんでいます」と愛車との時間を楽しんでいる様子を明かした。
さらに、「愛車の写真が溜まっていきはじめてます！！」「同じ車種とすれ違った時（サムアップの絵文字）してたらきっと私です！！」と呼びかけるなど、すっかりランクル70ライフ を満喫している様子を見せ、ブログを締めくくった。