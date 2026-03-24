【双子座】週間タロット占い《来週：2026年3月30日〜4月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月30日〜4月5日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では落ち着いています』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
勝ち負けにこだわってしまうと、様々なことが辛く感じてしまうかも知れません。自分の立場が低くなったとしても、思いを注ぎたいものを大事にすると良いでしょう。仕事や公の場では周囲の人達の表面的な嘘や隠された本音に騙されてしまいそうです。なるべく煽てなどには乗らないようにしましょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
他の人に比べると自分の良さなどもわかるので、穏やかな考えをすることができるようです。子供っぽいアプローチは避けていきたいと思うでしょう。シングルの方は、行動の予測ができないような人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が二人の間の嬉しいことややめてほしいことを伝えてきます。
｜時期｜
3月31日 イライラする ／ 4月5日 失敗することがある
｜ラッキーアイテム｜
グミ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞