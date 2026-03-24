実写映画『SAKAMOTO DAYS』の主演を務める、アイドルグループ『Snow Man』のメンバー・目黒蓮。映画の完成披露試写会が3月22日、TOHOシネマズ六本木ヒルズでおこなわれたが、その際、目黒が着用していた服に注目が集まっている。

「現在、目黒さんは、2026年1月からカナダ・バンクーバーを中心に、ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影に挑むため、海外に長期滞在しています。そのため、この日の試写会には、目黒さんは海外からのリモートで参加し、大型スクリーンに顔が映し出される形で登壇しました」（芸能ジャーナリスト）

画面には、長く伸びた髪を束ねた目黒が登場。中央に「坂本商店」とデザインされたグリーンのTシャツに、ベージュのカーディガンを羽織るスタイルだった。

「目黒さんが着用していたTシャツは、GUが映画とコラボレーションして発売した『グラフィックT サカモトデイズ』という商品です。さらにカーディガンは、『リリヤーンクルーネックカーディガン』という商品だと見られています。どちらも低価格帯が人気のファッションブランド『GU』のもので、試写会後に注文が殺到し、現在、公式オンラインショップでは、Tシャツは完売、カーディガンは一部のサイズのみが残っている状況です」（ファッション誌ライター）

さらにフリマアプリでは、目黒が着用したことをうたい、同様の商品が多数、転売されている。現在、定価は値下げされており1490円だが、3000円から5000円以上に値が張るものも続出している。

この状態にファンも仰天。Xでは、

《めめ売れ凄すぎます》

《目黒担がGUのカーディガンを枯らしている》

《みんな買うのはや》

と、驚愕する声が並んでいる。

「こうした“○○売れ”といえば、目黒さんの先輩である木村拓哉さんが有名です。木村さんが着用した服は次々と人気となることから、とくにアパレル業界を中心に“キムタク売れ”という用語があるほどでした。目黒さんは、この次世代といえるのではないでしょうか。目黒さんは高級ブランド・フェンディのアンバサダーを長く務めていますが、もう少し手の届く価格帯のブランドを身に着けたことで、爆発的な“めめ売れ”を見せたようです」（前出・芸能ジャーナリスト）

“めめ売れ”にあやかりたいブランドは多そうだ。