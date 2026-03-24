この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「朝倉慶氏『インフレで株は上がる』でも日本はスタグフレーションでは？」を公開した。動画では、経済評論家の朝倉慶氏が唱える「インフレによる株高論」を取り上げ、資源輸入国である日本経済の現状を踏まえながら、それが単なるインフレではなくスタグフレーション（景気後退下の物価上昇）の懸念があるのではないかと疑問を投げかけた。



動画の序盤、田端氏は朝倉氏の最近の配信内容に言及する。「最初はイランの戦争はすぐ終わるって言ってたけど、最近はインフレの方向に大勢に影響はない」という朝倉氏のスタンスの変化を紹介。その上で、「とにかくインフレなら株が上がるけど、原油が上がったらその分インフレになるから、結局長い目で見たら株しかないっていう結論に最近は寄ってるんですよね」と、その論理を要約して提示した。これに対して対談相手も「それ言ってる人、結構いますよね」と相槌を打ち、インフレを背景に株式投資を推奨する声が市場に多い現状を確認する。



しかし中盤で、田端氏は自身の鋭い視点を提示する。「いやでも僕の発想は、いやいやいや、日本みたいな資源の輸入国で、それはインフレっていうか、それスタグフレーションって言うんですよって思って」と断言。原油高による物価上昇が、日本のように資源を海外に依存する国にとっては単なる経済成長を伴うインフレではなく、経済の負担になる構造を指摘した。さらに「それって悪いインフレちゃいますか？」と語り、手放しでインフレ株高を歓迎する風潮に強い警戒感を示した。



動画の終盤、田端氏はインフレの質への疑問を呈しつつも、投資行動としての結論には一定の理解を見せる。「でもまあまあ確かに、そういうロジックに最近はなってるね」と市場の動向を俯瞰し、対談相手の「まあ結局買えってことですよね」という言葉に対し、「結局買えって」と同意した。スタグフレーションという悪いインフレの懸念を持ちつつも、資産防衛の観点からは株式市場に参加せざるを得ないという、投資家としてのリアルな結論で動画を締めくくった。