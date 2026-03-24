ミュージカル『イザボー』2027年再演 望海風斗ら出演者が一挙解禁 新キャストも明らかに
元宝塚歌劇団・雪組トップスターの望海風斗が、2027年に再演されるミュージカル『イザボー』の主演を続投することが決まり、24日にこのほかキャストが一挙発表された。
【写真】大河ドラマ『べらぼう』では…花魁に扮した望海風斗
『イザボー』は、「日本発のオリジナルミュージカルを世界へ」をテーマに、ワタナベエンターテインメントと劇作家・末満健一がタッグを組む「MOJOプロジェクト（Musicals of Japan Origin project）」の第1弾。2024年に上演され、大きな反響を呼んだ。
2027年、進化して再び幕をあける。作・演出には末満氏、音楽には和田俊輔氏、音楽監督・編曲には桑原まこ氏ら各分野の第一線で活躍するクリエイターたちが、初演に続き再び集結する。
望海は、フランス百年戦争という陰謀渦巻くフランス王朝で、圧倒的な支配力をもとに、欲望に正直に生き、国を破滅へと導いた最悪の王妃イザボー・ド・バヴィエール役を演じる。これまで、第33回読売演劇大賞 文化庁「第76回芸術選奨」演劇部門・文部科学大臣新人賞を受賞。その表現にさらなる厚みを加え、作品を新たな高みへと押し上げる。
さらに、イザボーとは政略結婚でも彼女を愛したシャルル6世役に上原理生、シャルル6世の弟でイザボーとただならぬ関係を持つオルレアン公ルイ役に上川一哉、イザボーの幼少期・イザベル役を大森未来衣、シャルル7世の義母であり物語の語り手として登場するヨランド・ダラゴン役に那須凜、シャルル6世の叔父でイザボーを国政から遠ざけようとするブルゴーニュ公フィリップ役に石井一孝ら、初演キャストが続投する。
また、新キャストとして、イザボーとシャルル6世の息子・シャルル7世役に東島京。フィリップの息子で王位を狙うブルゴーニュ公ジャン役に水田航生が新たに加わる。
東京は2027年1月、大阪は同年2月に上演予定。
■主演 イザボー役 望海風斗コメント
オリジナルミュージカルの再演！うれしいです‼︎大好きな初演メンバーもいてくださって心強いですし、初参加の皆さんのお力をお借りして、更にブラッシュアップされた『イザボー』を末満さんと共に創り上げていきたいです！再びイザボーとして皆様にお会いできることを大変楽しみにしております。 私は負けない‼︎私は絶対に負けない‼︎
■作・演出 末満健一氏 コメント
初演のとき、イザボーはどこか遠い存在でした。
けれど今、彼女の選択や孤独は、決して他人事ではないと感じています。誰かを守るために、誰かを切り捨てること。正しさのために、嘘を選ぶこと。その矛盾の中で、それでも生きていくこと。
再演が決まり、何度も問い続けました。
「彼女は間違っていたのか」と。
だけど、その問いに明確な答えはありません。ただ、ひとつだけ言えるのは――彼女は“生きた”ということです。
再演ではありますが、自分の中では二度目の初演に挑むという感覚で、脚本を見直しました。この作品が、観てくださる皆さまにとって、自分自身の選択や生き方を見つめるきっかけになればうれしく思います。
【写真】大河ドラマ『べらぼう』では…花魁に扮した望海風斗
『イザボー』は、「日本発のオリジナルミュージカルを世界へ」をテーマに、ワタナベエンターテインメントと劇作家・末満健一がタッグを組む「MOJOプロジェクト（Musicals of Japan Origin project）」の第1弾。2024年に上演され、大きな反響を呼んだ。
望海は、フランス百年戦争という陰謀渦巻くフランス王朝で、圧倒的な支配力をもとに、欲望に正直に生き、国を破滅へと導いた最悪の王妃イザボー・ド・バヴィエール役を演じる。これまで、第33回読売演劇大賞 文化庁「第76回芸術選奨」演劇部門・文部科学大臣新人賞を受賞。その表現にさらなる厚みを加え、作品を新たな高みへと押し上げる。
さらに、イザボーとは政略結婚でも彼女を愛したシャルル6世役に上原理生、シャルル6世の弟でイザボーとただならぬ関係を持つオルレアン公ルイ役に上川一哉、イザボーの幼少期・イザベル役を大森未来衣、シャルル7世の義母であり物語の語り手として登場するヨランド・ダラゴン役に那須凜、シャルル6世の叔父でイザボーを国政から遠ざけようとするブルゴーニュ公フィリップ役に石井一孝ら、初演キャストが続投する。
また、新キャストとして、イザボーとシャルル6世の息子・シャルル7世役に東島京。フィリップの息子で王位を狙うブルゴーニュ公ジャン役に水田航生が新たに加わる。
東京は2027年1月、大阪は同年2月に上演予定。
■主演 イザボー役 望海風斗コメント
オリジナルミュージカルの再演！うれしいです‼︎大好きな初演メンバーもいてくださって心強いですし、初参加の皆さんのお力をお借りして、更にブラッシュアップされた『イザボー』を末満さんと共に創り上げていきたいです！再びイザボーとして皆様にお会いできることを大変楽しみにしております。 私は負けない‼︎私は絶対に負けない‼︎
■作・演出 末満健一氏 コメント
初演のとき、イザボーはどこか遠い存在でした。
けれど今、彼女の選択や孤独は、決して他人事ではないと感じています。誰かを守るために、誰かを切り捨てること。正しさのために、嘘を選ぶこと。その矛盾の中で、それでも生きていくこと。
再演が決まり、何度も問い続けました。
「彼女は間違っていたのか」と。
だけど、その問いに明確な答えはありません。ただ、ひとつだけ言えるのは――彼女は“生きた”ということです。
再演ではありますが、自分の中では二度目の初演に挑むという感覚で、脚本を見直しました。この作品が、観てくださる皆さまにとって、自分自身の選択や生き方を見つめるきっかけになればうれしく思います。