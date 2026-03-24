ウルグアイ代表メンバーが決定!! 日本戦控えるイングランドと対戦、GKムスレラは22年以来の復帰で5回目W杯視野
ウルグアイサッカー協会(AUF)は23日、今月のウルグアイ代表メンバーを発表した。
39歳のGKフェルナンド・ムスレラがカタールワールドカップ以来の代表復帰を果たした。ムスレラは2010年の南アフリカ大会から3大会連続でW杯でゴールを守り、前回大会の出場はなかったが4大会連続でW杯メンバー入り中。大会直前の代表復帰で5回目のW杯参戦を果たす可能性が出てきた。
ウルグアイは27日に敵地でイングランド代表と、31日にイタリアでアルジェリア代表と対戦する。35人を招集したイングランドはウルグアイ戦後に日本代表戦を控えているが、FWハリー・ケインやMFデクラン・ライスら11人はウルグアイ戦後の合流が予定されている。
以下、ウルグアイ代表メンバー
▽GK
セルヒオ・ロチェ(インテルナシオナル/ブラジル)
サンティアゴ・メレ(モンテレイ/メキシコ)
フェルナンド・ムスレラ(エストゥディアンテス/アルゼンチン)
▽DF
サンティアゴ・ブエノ(ウォルバーハンプトン/イングランド)
マティアス・オリベラ(ナポリ/イタリア)
マティアス・ビーニャ(リバープレート/アルゼンチン)
ホアキン・ピケレス(パルメイラス/ブラジル)
ギジェルモ・バレラ(フラメンゴ/ブラジル)
ホセ・ルイス・ロドリゲス(バスコ・ダ・ガマ/ブラジル)
セバスティアン・カセレス(クラブ・アメリカ/メキシコ)
ホセ・マリア・ヒメネス(A・マドリー/スペイン)
ロナルド・アラウホ(バルセロナ/スペイン)
▽MF
エミリアーノ・マルティネス(パルメイラス/ブラジル)
アグスティン・カノッビオ(フルミネンセ/ブラジル)
ニコラス・デ・ラ・クルス(フラメンゴ/ブラジル)
ジョルジアン・デ・アラスカエタ(フラメンゴ/ブラジル)
ファン・サナブリア(レアル・ソルトレイク/アメリカ)
ニコラス・フォンセカ(オビエド/スペイン)
フェデリコ・バルベルデ(R・マドリー/スペイン)
マヌエル・ウガルテ(マンチェスター・U/イングランド)
▽FW
ダルウィン・ヌニェス(アルヒラル/サウジアラビア)
フェデリコ・ビニャス(オビエド/スペイン)
アグスティン・アルバレス(モンツァ/イタリア)
マクシミリアーノ・アラウホ(スポルティング/ポルトガル)
ファクンド・ペリストリ(パナシナイコス/ギリシャ)
ブライアン・ロドリゲス(クラブ・アメリカ/メキシコ)
ロドリゴ・アギ-レ(ティグレス/メキシコ)
ファクンド・トーレス(オースティン/アメリカ)
39歳のGKフェルナンド・ムスレラがカタールワールドカップ以来の代表復帰を果たした。ムスレラは2010年の南アフリカ大会から3大会連続でW杯でゴールを守り、前回大会の出場はなかったが4大会連続でW杯メンバー入り中。大会直前の代表復帰で5回目のW杯参戦を果たす可能性が出てきた。
ウルグアイは27日に敵地でイングランド代表と、31日にイタリアでアルジェリア代表と対戦する。35人を招集したイングランドはウルグアイ戦後に日本代表戦を控えているが、FWハリー・ケインやMFデクラン・ライスら11人はウルグアイ戦後の合流が予定されている。
▽GK
セルヒオ・ロチェ(インテルナシオナル/ブラジル)
サンティアゴ・メレ(モンテレイ/メキシコ)
フェルナンド・ムスレラ(エストゥディアンテス/アルゼンチン)
▽DF
サンティアゴ・ブエノ(ウォルバーハンプトン/イングランド)
マティアス・オリベラ(ナポリ/イタリア)
マティアス・ビーニャ(リバープレート/アルゼンチン)
ホアキン・ピケレス(パルメイラス/ブラジル)
ギジェルモ・バレラ(フラメンゴ/ブラジル)
ホセ・ルイス・ロドリゲス(バスコ・ダ・ガマ/ブラジル)
セバスティアン・カセレス(クラブ・アメリカ/メキシコ)
ホセ・マリア・ヒメネス(A・マドリー/スペイン)
ロナルド・アラウホ(バルセロナ/スペイン)
▽MF
エミリアーノ・マルティネス(パルメイラス/ブラジル)
アグスティン・カノッビオ(フルミネンセ/ブラジル)
ニコラス・デ・ラ・クルス(フラメンゴ/ブラジル)
ジョルジアン・デ・アラスカエタ(フラメンゴ/ブラジル)
ファン・サナブリア(レアル・ソルトレイク/アメリカ)
ニコラス・フォンセカ(オビエド/スペイン)
フェデリコ・バルベルデ(R・マドリー/スペイン)
マヌエル・ウガルテ(マンチェスター・U/イングランド)
▽FW
ダルウィン・ヌニェス(アルヒラル/サウジアラビア)
フェデリコ・ビニャス(オビエド/スペイン)
アグスティン・アルバレス(モンツァ/イタリア)
マクシミリアーノ・アラウホ(スポルティング/ポルトガル)
ファクンド・ペリストリ(パナシナイコス/ギリシャ)
ブライアン・ロドリゲス(クラブ・アメリカ/メキシコ)
ロドリゴ・アギ-レ(ティグレス/メキシコ)
ファクンド・トーレス(オースティン/アメリカ)