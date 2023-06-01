Travis Japan宮近海斗、初の単独CM出演 無炭酸のチューハイとともに“刺激はないけれど心地よいカップルの日常”描く
7人組グループ・Travis Japanの宮近海斗が、4月7日から公開される宝酒造のタカラ無炭酸チューハイ『するり』ウェブCM「やっと帰ってきた」篇、「いいこと教えてあげる」篇にブランドアンバサダーとして出演する。宮近にとって、初の単独CM起用となる。
【写真】飲み会で楽しそうなTravis Japan
するっと飲めて果実本来のみずみずしい味わいが楽しめる無炭酸のチューハイ。今回のCMでは、お茶割り好きであり、無炭酸チューハイの魅力を等身大で伝えられる存在として、宮近がブランドアンバサダーに採用された。
CMでは、一緒に住む彼女が帰宅するシーンを“彼女目線”で描き、帰りを待っていた彼（宮近）がタカラ無炭酸チューハイ「するり」をそっと差し出す、さりげない日常のワンシーンを表現。
「やっと帰ってきた」篇では、食卓で「するり」を飲みながら、ほろ酔い笑顔で語りかける姿を「いいこと教えてあげる」篇では、ソファに並んで「するり」の果実本来のフルーティーなおいしさを共有する穏やかな時間を描いている。
無炭酸ならではのやさしい味わいと、“刺激はないけれど心地よいカップルの日常”を重ね合わせた、宮近の温かい演技と思わず胸キュンしてしまうシチュエーションが大きな見どころとなる。
撮影開始時は気合のみえる面持ちの宮近だが、撮影が進み緊張がほぐれていくにつれて、徐々に表情が豊かに。さわやかな演技から、彼氏感たっぷりのお茶目な演技など、シーンやセリフに合わせて様々な表情を見せ、まるで、宮近とお家で一緒に飲んでいるような気分になれる仕上がりとなった。
■宮近海斗インタビューコメント
――宮近さんにとって初めての単独CM出演となられると思いますが、今回のブランドアンバサダー就任が決まった時の率直な感想を教えてください。
A.
初めての単独CMで大変うれしかったですし、何よりお酒やチューハイのCMはチャレンジしてみたかったことの一つでしたので、お話をいただいた時は気持ちが上がりました！
――撮影はいかがでしたでしょうか？
スタジオ内に僕の好きな物を用意していただき、本当にお家にいるかのような空間で撮影ができました。少しでも、一緒に住んでいる二人の温かさが伝われば良いなと思いながら撮影に挑みました。
――宮近さんはどんなシチュエーションでタカラ無炭酸チューハイ「するり」を楽しみたいですか？
タイトルの通り「するり」と飲みやすいので、味の濃い食べ物のときでも、お腹がいっぱいのときでも、いつでも合わせやすいなと思いました。
――最後にCMを観て頂いた方にメッセージをお願いします。
初めての単独CMをこうして皆さんに届けられることがとてもうれしいです。刺激的な毎日もいいですが、たまには僕と一緒に、刺激のない心地よい時間で癒されませんか？ぜひみなさんにも、「するり」のおいしさを一度、体感してみてほしいです！
【写真】飲み会で楽しそうなTravis Japan
するっと飲めて果実本来のみずみずしい味わいが楽しめる無炭酸のチューハイ。今回のCMでは、お茶割り好きであり、無炭酸チューハイの魅力を等身大で伝えられる存在として、宮近がブランドアンバサダーに採用された。
「やっと帰ってきた」篇では、食卓で「するり」を飲みながら、ほろ酔い笑顔で語りかける姿を「いいこと教えてあげる」篇では、ソファに並んで「するり」の果実本来のフルーティーなおいしさを共有する穏やかな時間を描いている。
無炭酸ならではのやさしい味わいと、“刺激はないけれど心地よいカップルの日常”を重ね合わせた、宮近の温かい演技と思わず胸キュンしてしまうシチュエーションが大きな見どころとなる。
撮影開始時は気合のみえる面持ちの宮近だが、撮影が進み緊張がほぐれていくにつれて、徐々に表情が豊かに。さわやかな演技から、彼氏感たっぷりのお茶目な演技など、シーンやセリフに合わせて様々な表情を見せ、まるで、宮近とお家で一緒に飲んでいるような気分になれる仕上がりとなった。
■宮近海斗インタビューコメント
――宮近さんにとって初めての単独CM出演となられると思いますが、今回のブランドアンバサダー就任が決まった時の率直な感想を教えてください。
A.
初めての単独CMで大変うれしかったですし、何よりお酒やチューハイのCMはチャレンジしてみたかったことの一つでしたので、お話をいただいた時は気持ちが上がりました！
――撮影はいかがでしたでしょうか？
スタジオ内に僕の好きな物を用意していただき、本当にお家にいるかのような空間で撮影ができました。少しでも、一緒に住んでいる二人の温かさが伝われば良いなと思いながら撮影に挑みました。
――宮近さんはどんなシチュエーションでタカラ無炭酸チューハイ「するり」を楽しみたいですか？
タイトルの通り「するり」と飲みやすいので、味の濃い食べ物のときでも、お腹がいっぱいのときでも、いつでも合わせやすいなと思いました。
――最後にCMを観て頂いた方にメッセージをお願いします。
初めての単独CMをこうして皆さんに届けられることがとてもうれしいです。刺激的な毎日もいいですが、たまには僕と一緒に、刺激のない心地よい時間で癒されませんか？ぜひみなさんにも、「するり」のおいしさを一度、体感してみてほしいです！