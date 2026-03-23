トレンドは？「ココが変わった」ヴィヴィッドカラーの新傾向







「定番を軸に足したい１色」使い方の新傾向

迎える季節がまた楽しくなる、色合わせのレパートリーを考察。今季はトマトレッドやマンダリンオレンジなど目の覚めるような鮮色がランウェイを席巻。そんな潮流とつり合いをとるように、合わせる服はベーシックに徹して、盛りすぎないバランス重視の着方が多数。色彩豊かなルックが披露された2026年春夏のランウェイから、ワードローブの参考にしたい美配色をピックアップ。







（ ORANGE ）やさしい色を活気づける「ヴィヴィッドオレンジ」

高揚感のある爽快なオレンジは、ニュートラルな色でぼかせばやんちゃに転ばず旬顔に引き上げ。







LOEWE



主役は張らずとも、端正なコートのすそからなびかせるだけで、ぼんやりしがちなベージュをアクティブに。下手に着くずさない、配色の緊張と緩和で深みのあるシンプルが成立。







（ GREEN ）お堅い服をなごませる「小さなグリーン」

フォーマルを地味に見せないために有効な＋１色。冷静さを保てるグリーンは、まじめな服とも好相性。







Stella McCartney



格式高いイメージのあるクラッチバッグは、グリーンならほどよくくだけて、セットアップのかっちり感をセーブ。







（ PINK ）「濃いピンク」なら大人な仕上がり

愛嬌があるのに甘さは残らない、濃厚なピンクが好都合。クールにもフェミニンにも対応できる。







EMPORIO ARMANI



黒を多めにポイントで効かせれば、不自然に若々しく見える心配なし。深いネックとブラレットを組み合わせたルックは、多くのブランドから登場。







（着回しにも応用が利く配色アイディア）

【全11スタイルの一覧】≫トレンドは「ヴィヴィッドカラー」手持ちの服が「また活躍する」テクニック











