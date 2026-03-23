【ムーミン】「人生４カット」とのコラボフレーム第三弾が登場！
韓国発のセルフフォトプリント「人生4カット」に『ムーミン』のコラボフレーム第三弾、ムーミン谷の仲間たちとの特別なコラボフレームに新デザインが期間限定で登場する。
＞＞＞『ムーミン』とのコラボフレームをチェック！（写真4点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされた作品群およびその主人公。
ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、50カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されている。
そんな『ムーミン』とのコラボフレームが登場。第ー弾・第二弾に引き続き、ムーミンやリトルミイをはじめとする個性豊かなキャラクターたちの世界観を表現した、2種類のオリジナルフレームを展開予定だ。
第三弾のデザインでは、春の陽気を思わせるお花や緑をモチーフに、ピクニックを楽しむムーミンたちのデザインが登場。
スノークのおじょうさんやミムラねえさんなど、女の子キャラクターが集まったにぎやかなフレームも注目だ。
また、第二弾に続き、3月・4月のカレンダーが付いたフレームも登場。撮影した写真を飾りながら、春の思い出をムーミンたちと一緒に楽しめる。
フレームデザインは本企画のために制作された限定仕様となっており、写真を撮る時間そのものが思い出になるような、ムーミンの物語性を感じられる内容となっています。ムーミンファンの方はもちろん、友人同士やご家族での記念撮影にもおすすめのコラボレーションだ。
本コラボフレームは、期間限定で「人生4カット」対象店舗にて展開予定。ここでしか撮影できない特別なフレームを、ぜひこの機会に楽しんでほしい。
＞＞＞『ムーミン』とのコラボフレームをチェック！（写真4点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされた作品群およびその主人公。
ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、50カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されている。
第三弾のデザインでは、春の陽気を思わせるお花や緑をモチーフに、ピクニックを楽しむムーミンたちのデザインが登場。
スノークのおじょうさんやミムラねえさんなど、女の子キャラクターが集まったにぎやかなフレームも注目だ。
また、第二弾に続き、3月・4月のカレンダーが付いたフレームも登場。撮影した写真を飾りながら、春の思い出をムーミンたちと一緒に楽しめる。
フレームデザインは本企画のために制作された限定仕様となっており、写真を撮る時間そのものが思い出になるような、ムーミンの物語性を感じられる内容となっています。ムーミンファンの方はもちろん、友人同士やご家族での記念撮影にもおすすめのコラボレーションだ。
本コラボフレームは、期間限定で「人生4カット」対象店舗にて展開予定。ここでしか撮影できない特別なフレームを、ぜひこの機会に楽しんでほしい。
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