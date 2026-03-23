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元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「【テレビ局 大ピンチ】ローカル局は今後なくなります。再編の裏で進むメディア大転換について解説」を公開した。地方テレビ局の経営危機と、総務省が主導する再編の動き、そして地方局が生き残るための戦略について、独自の視点で解説している。



動画の序盤で下矢氏は、地方のテレビ局が人口減少やテレビ離れの影響を強く受け、経営基盤が厳しくなっている背景を説明。これに対応するため、総務省が「テレビ局同士の合併を認める」という大方針転換を進めていると語った。従来は1つの会社が複数の電波を持つことはマスメディア集中排除の原則により禁止されていたが、経営維持のために1つのテレビ局が2つの電波を持つことを認める方向に動いているという。



中盤では、この再編策に対する問題点を指摘した。合併の最大の目的は経費削減であるため、実質的には「電波を1つ捨てないといけない」状況になると推測。片方の電波は今まで通りの番組を放送する一方で、もう1つの電波はテレビショッピングや昔の映画など「とにかくお金をかけない」番組構成になる可能性が高いと語る。下矢氏はこれを一時的な時間稼ぎにすぎず、「結局厳しいという状況は変わらない」と断じた。



終盤にかけて、地方局が生き残るための具体的な方策に言及。地域の広告費が減少していく中で「全国からお客さんを取ってくるしかない」と述べ、TVerを活用して全国から視聴者を獲得する必要性を説いた。しかし、単に配信するだけでは東京のキー局に太刀打ちできないとし、「相当尖ったものをバンバン作っていくしかない」と強調。YouTuberとのコラボやSNSマーケティングを駆使し、従来のテレビの枠を超えた発想で新しい視聴者層を開拓すべきだと提言して、動画を締めくくった。



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