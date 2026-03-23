合コンで、「謙虚なふりをして実は自慢している」女性の本音８パターン
男性は不思議に思うかもしれませんが、本音と建前を使い分けることで、暗に自分のすごさをアピールしている女性は少なくありません。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者の意見を参考にまとめた「謙虚なふりをして、実は自慢しているトーク」の例をご紹介します。
【１】「『黙ってたらモテるのに』ってひどくない？」（本音：わたしってキレイでしょ？）
これは明らかに「周囲も認める容姿の良さ」について同意を求めている発言なので、「えっ、そうかな？」などと水を差してはいけません。「しゃべると親しみやすいから、ギャップがあるのかも」というように、調子を合わせておけばいいでしょう。
【２】「化学調味料が体質に合わないから、だしだけはちゃんと取るの」（本音：料理はかなり得意です）
女性が料理のことを話しはじめたときに「俺の場合は…」と自分のやり方を得意げに主張する男性がいますが、もってのほかです。実際の腕前はともかく「料理について語るアタシ」を見せたいのだと理解し、黙って聞いてあげましょう。
【３】「仕事が恋人みたいなもの」（本音：仕事をがんばるわたしはえらい！）
わざわざ「仕事命」だと明言する女性は、「仕事をがんばる自分」にプライドを持っているので、「えらいね」と率直に褒めてあげましょう。「仕事だけが人生じゃないよ、女性の幸せは…」といったお説教は的外れなので、注意が必要です。
【４】「わたしの彼氏は、みんなが言うほどカッコよくないと思うよ！」（本音：彼氏はめちゃくちゃカッコイイ！）
「『彼氏はイケメン』なんてノロケられない」（２０代女性）という理由から、本心は違っていても「そんなにカッコよくない」と言い張るのがオトメ心です。「結構ブサイクだよね」などとうっかり同意しては、女性をムッとさせるだけなので気をつけましょう。
【５】「甘いものもお肉も大好きだよ！」（本音：体型維持にどれだけ苦労してることか！）
「『食べても太れない』なんて嘘に決まってる」（２０代女性）という証言もあるように、多くの女性は体型維持のために必死で努力しています。「ホント？ 無理してない？」などとヤボな詮索はせず、スタイルの良さをさらっと褒めるのが大人のマナーです。
【６】「わたし子どもっぽいですか？ 年相応に見られたいのに」（本音：若く見られて困っちゃう）
ここで「いや、年相応ですよ」などと言ってしまったらせっかくのいい気分が台なしです。「見た目が若くても、あなたがしっかりしていることはみんな知ってるよ」というように、「容姿は若く、内面は年相応」とフォローしておきましょう。
【７】「『○○大学出身なのにそんなこともできないの？』って言われた」（本音：実は頭いいんです！）
「こんなことしか取り柄がない」という発言もそうですが、秀でている点を印象付けるために否定的な発言をする女性は、「自慢＝みっともない」と思い込んでいる節があります。「すごいね」と普通に感嘆してあげれば、思いのほか喜ばれるに違いありません。
【８】「スカウトって本当にウザい。そんなに派手に見えますか？」（本音：美しいって罪だわ）
本当に「困惑している」と解釈しがちですが、「『うれしい』なんて言えないけど、スカウトされた事実は伝えたい」（２０代女性）というのが多くの女性の本音です。「そんなにキレイだったら仕方がないよ」などと同情する口ぶりで持ち上げてあげましょう。
女性のタイプによって、ほかにもさまざまな「謙虚なふりをして、実は自慢しているトーク」が考えられると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
【１】「『黙ってたらモテるのに』ってひどくない？」（本音：わたしってキレイでしょ？）
これは明らかに「周囲も認める容姿の良さ」について同意を求めている発言なので、「えっ、そうかな？」などと水を差してはいけません。「しゃべると親しみやすいから、ギャップがあるのかも」というように、調子を合わせておけばいいでしょう。
女性が料理のことを話しはじめたときに「俺の場合は…」と自分のやり方を得意げに主張する男性がいますが、もってのほかです。実際の腕前はともかく「料理について語るアタシ」を見せたいのだと理解し、黙って聞いてあげましょう。
【３】「仕事が恋人みたいなもの」（本音：仕事をがんばるわたしはえらい！）
わざわざ「仕事命」だと明言する女性は、「仕事をがんばる自分」にプライドを持っているので、「えらいね」と率直に褒めてあげましょう。「仕事だけが人生じゃないよ、女性の幸せは…」といったお説教は的外れなので、注意が必要です。
【４】「わたしの彼氏は、みんなが言うほどカッコよくないと思うよ！」（本音：彼氏はめちゃくちゃカッコイイ！）
「『彼氏はイケメン』なんてノロケられない」（２０代女性）という理由から、本心は違っていても「そんなにカッコよくない」と言い張るのがオトメ心です。「結構ブサイクだよね」などとうっかり同意しては、女性をムッとさせるだけなので気をつけましょう。
【５】「甘いものもお肉も大好きだよ！」（本音：体型維持にどれだけ苦労してることか！）
「『食べても太れない』なんて嘘に決まってる」（２０代女性）という証言もあるように、多くの女性は体型維持のために必死で努力しています。「ホント？ 無理してない？」などとヤボな詮索はせず、スタイルの良さをさらっと褒めるのが大人のマナーです。
【６】「わたし子どもっぽいですか？ 年相応に見られたいのに」（本音：若く見られて困っちゃう）
ここで「いや、年相応ですよ」などと言ってしまったらせっかくのいい気分が台なしです。「見た目が若くても、あなたがしっかりしていることはみんな知ってるよ」というように、「容姿は若く、内面は年相応」とフォローしておきましょう。
【７】「『○○大学出身なのにそんなこともできないの？』って言われた」（本音：実は頭いいんです！）
「こんなことしか取り柄がない」という発言もそうですが、秀でている点を印象付けるために否定的な発言をする女性は、「自慢＝みっともない」と思い込んでいる節があります。「すごいね」と普通に感嘆してあげれば、思いのほか喜ばれるに違いありません。
【８】「スカウトって本当にウザい。そんなに派手に見えますか？」（本音：美しいって罪だわ）
本当に「困惑している」と解釈しがちですが、「『うれしい』なんて言えないけど、スカウトされた事実は伝えたい」（２０代女性）というのが多くの女性の本音です。「そんなにキレイだったら仕方がないよ」などと同情する口ぶりで持ち上げてあげましょう。
女性のタイプによって、ほかにもさまざまな「謙虚なふりをして、実は自慢しているトーク」が考えられると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）