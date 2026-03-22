横浜に０−５の大敗で川崎に浴びせられたブーイング。「フロンターレのエンブレムを背負って戦っている身としてはあり得ない」「応援してもらって当たり前だと思っちゃいけない」選手たちはどう受け止めたのか
［J１百年構想リーグEAST第８節］川崎 ０−５ 横浜／３月22日／MUFGスタジアム
MUFGスタジアムこと“国立”で川崎がホームゲームとして開催した横浜との神奈川ダービー。
様々なイベントを催すなど川崎のさすがの“企画力”が光り、５万275人の観衆を集めたが、試合は川崎が０−５で敗れる結果となった。
試合後、川崎の選手がゴール裏に挨拶に向かうと響き渡ったのが盛大なブーイングだった。
所属17年目の小林悠は「（これだけのブーイングは）初めてくらいの経験だと思います。ただ、されて当たり前だと感じますし、何も言い返せないと言いますか、選手全員が分かっているはず。これだけ（試合へ向けて）盛り上げてもらって、この結果と内容だったら（ブーイング）されて当たり前だと思います」と厳しい表情を浮かべた。
怪我人らを抱え、厳しい台所事情を強いられる川崎は、CBに今季アカデミーから昇格した林駿佑を抜擢し、同じく下部組織育ちの松長根悠仁と組ませて試合に臨み、開始早々にはセットプレーからその松長根が、キャプテンの脇坂泰斗のシュートのこぼれ球を詰めてネットを揺らしたが、VARでオフサイドの判定となった。
すると、30分に谷村海那に先制点を奪われ、後半は立て続けに失点。反撃も実らず、０−５の敗戦を喫した。
ショッキングな黒星に普段はブーイングをしないことで有名な川崎サポーターも、チームに怒りをぶつけた。その光景を今季新加入した山原怜音も振り返る。
「サポーターの方々の反応は当たり前だと思いますし、恐らく自分が逆の立場でも、５点差で負けるのはああいう反応になると思います。点差以上に自分たちは戦っていたのか、もっと走っていたのか、点を取ろうとしていたのか、その姿勢が見えなかったからこその反応だと思うので、ピッチで起きている現象はピッチでしか取り返せないと感じます。僕たちプレーヤー、クラブはすぐ次にくる試合に準備して、ピッチの上で取り返すにはそこしかないと思います」
またキャプテンの脇坂も厳しい言葉を残した。
「５万人を超えるサポーターの皆さんが僕たちを応援してくれるなかでのゲームでしたので、非常にキャプテンとして申し訳ない思いですし、そういった気持ちが一番です」
そして自らにベクトルを向けたうえで続けた。
「自分たちからボールを失った、オフサイドを何度も取られたり、あれじゃ話にならない。
練習でやっていても試合ででていないのは、選手の問題でもあると思うので、意識で変わる部分はありますし、もっと声掛けが必要なことだと思います。（次の３月28日の）町田戦が本当に大事なゲームになるので、勝点３を取るために、切り替えようとか簡単な言葉で済ませるのではなく、切り替えようというのは当たり前の問題で、低レベルな話はないように、勝点３から逆算した攻撃と守備を週明けからやっていきたいです」
またボランチの山本悠樹も今後に向けてのポイントを説明する。
「当たり前ですがみんな本気でやっていますし、頑張ろうとしている中で、チームとして一体感を持ってもっとできると思いますし、そこらへんが助け合いだったり、ひとつのプレーに対する責任感だったり、そこを指摘し合えないようでは変えていけないと思うので、試合に出ている選手を中心に厳しくやっていくしかないですし、受け止めるしかないと思います」
改めてチームと苦楽をともにしてきた小林も訴えた。
「あってはならないと言いますか、フロンターレのエンブレムを背負って戦っている身としてはあり得ない試合だと思います。なんとか１点だけという気持ちでやりましたが届かなった。
普通の負けと思っちゃいけないし、一人ひとりがこの負けとどう向き合うか、本当に明日からどう変わっていくのか。みんなが考えないとフロンターレのタイトルを獲っていた時代が終わっちゃうと思うので、もう一回全員が向き合わなくてはいけない時だと思います。
MUFGスタジアムこと“国立”で川崎がホームゲームとして開催した横浜との神奈川ダービー。
様々なイベントを催すなど川崎のさすがの“企画力”が光り、５万275人の観衆を集めたが、試合は川崎が０−５で敗れる結果となった。
試合後、川崎の選手がゴール裏に挨拶に向かうと響き渡ったのが盛大なブーイングだった。
怪我人らを抱え、厳しい台所事情を強いられる川崎は、CBに今季アカデミーから昇格した林駿佑を抜擢し、同じく下部組織育ちの松長根悠仁と組ませて試合に臨み、開始早々にはセットプレーからその松長根が、キャプテンの脇坂泰斗のシュートのこぼれ球を詰めてネットを揺らしたが、VARでオフサイドの判定となった。
すると、30分に谷村海那に先制点を奪われ、後半は立て続けに失点。反撃も実らず、０−５の敗戦を喫した。
ショッキングな黒星に普段はブーイングをしないことで有名な川崎サポーターも、チームに怒りをぶつけた。その光景を今季新加入した山原怜音も振り返る。
「サポーターの方々の反応は当たり前だと思いますし、恐らく自分が逆の立場でも、５点差で負けるのはああいう反応になると思います。点差以上に自分たちは戦っていたのか、もっと走っていたのか、点を取ろうとしていたのか、その姿勢が見えなかったからこその反応だと思うので、ピッチで起きている現象はピッチでしか取り返せないと感じます。僕たちプレーヤー、クラブはすぐ次にくる試合に準備して、ピッチの上で取り返すにはそこしかないと思います」
またキャプテンの脇坂も厳しい言葉を残した。
「５万人を超えるサポーターの皆さんが僕たちを応援してくれるなかでのゲームでしたので、非常にキャプテンとして申し訳ない思いですし、そういった気持ちが一番です」
そして自らにベクトルを向けたうえで続けた。
「自分たちからボールを失った、オフサイドを何度も取られたり、あれじゃ話にならない。
練習でやっていても試合ででていないのは、選手の問題でもあると思うので、意識で変わる部分はありますし、もっと声掛けが必要なことだと思います。（次の３月28日の）町田戦が本当に大事なゲームになるので、勝点３を取るために、切り替えようとか簡単な言葉で済ませるのではなく、切り替えようというのは当たり前の問題で、低レベルな話はないように、勝点３から逆算した攻撃と守備を週明けからやっていきたいです」
またボランチの山本悠樹も今後に向けてのポイントを説明する。
「当たり前ですがみんな本気でやっていますし、頑張ろうとしている中で、チームとして一体感を持ってもっとできると思いますし、そこらへんが助け合いだったり、ひとつのプレーに対する責任感だったり、そこを指摘し合えないようでは変えていけないと思うので、試合に出ている選手を中心に厳しくやっていくしかないですし、受け止めるしかないと思います」
改めてチームと苦楽をともにしてきた小林も訴えた。
「あってはならないと言いますか、フロンターレのエンブレムを背負って戦っている身としてはあり得ない試合だと思います。なんとか１点だけという気持ちでやりましたが届かなった。
普通の負けと思っちゃいけないし、一人ひとりがこの負けとどう向き合うか、本当に明日からどう変わっていくのか。みんなが考えないとフロンターレのタイトルを獲っていた時代が終わっちゃうと思うので、もう一回全員が向き合わなくてはいけない時だと思います。