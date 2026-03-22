横浜に０−５の大敗で川崎に浴びせられたブーイング。「フロンターレのエンブレムを背負って戦っている身としてはあり得ない」「応援してもらって当たり前だと思っちゃいけない」選手たちはどう受け止めたのか

横浜に０−５の大敗で川崎に浴びせられたブーイング。「フロンターレのエンブレムを背負って戦っている身としてはあり得ない」「応援してもらって当たり前だと思っちゃいけない」選手たちはどう受け止めたのか