開始２分で一発退場…山形にまさかの事態。早い時間帯で10人に、“みちのくダービー”で波乱
開始直後に、試合の流れを大きく左右する判定が下された。
モンテディオ山形は３月22日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第７節でベガルタ仙台とホームで対戦。“みちのくダービー”として注目を集めた一戦で、いきなりアクシデントが起きた。
開始わずか２分、カウンターから前線へボールが送られると、抜け出そうとした小林心に対し、山形の城和隼颯が競り合いのなかで背後から倒してしまう。このプレーが決定的な得点機会の阻止（DOGSO）と判断され、主審は迷わずレッドカードを提示した。
試合開始直後の退場劇により、山形は残り時間のほとんどを10人で戦うことに。早くも数的不利を強いられる厳しい展開となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始わずか２分、カウンターから前線へボールが送られると、抜け出そうとした小林心に対し、山形の城和隼颯が競り合いのなかで背後から倒してしまう。このプレーが決定的な得点機会の阻止（DOGSO）と判断され、主審は迷わずレッドカードを提示した。
試合開始直後の退場劇により、山形は残り時間のほとんどを10人で戦うことに。早くも数的不利を強いられる厳しい展開となった。
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