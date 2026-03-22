＜独身義妹よ、ナゼ来る？＞来なくていいのに！会話も弾まず…座ってスマホを見るだけ【第2話まんが】
私（アヤ）は、夫のコウヘイと娘のユメ（4才）、息子のカズマ（2才）との4人家族。義両親はとても優しい人たちで、とくに義母は本当に気遣いのできる人です。常に先回りをして物事を考えるタイプのようで、手助けしてもらえて私はものすごく助かっていました。しかし義両親を誘うと、なぜか必ず独身の義妹セリナちゃん（30才）がついてきます。しかも私たちと積極的にコミュニケーションをとるわけでもなく、ひたすら無言で食事をするだけなのです。
私も義妹であるセリナちゃんと仲良くなりたいと思って、結婚当初はさりげなく話しかけていたのですが……。何を話しても話題が膨らむことはありませんでした。慣れたら話せるかなと思いつつ、その状態のまま今に至るのです。
大きな公園へピクニックに行っても、レジャーシートに座ってスマホを見ているだけ。BBQに行っても、無言で食べているだけ。そして動物園に行っても……。毎回毎回、義両親についてくるわりにはまったく楽しそうではありません。
別にセリナちゃんに何かをされたわけではないのです。だから義両親と一緒に来たところで、別に害はありません。ですがそこまで楽しそうじゃないのに、どうして毎回ついてくるのかが分かりませんでした。
これが小さな子どもだったらまだしも、セリナちゃんは立派な社会人です。それなりに収入もあるだろうし、自分の世界も持っているはずです。なのに休日のたびに親と一緒に行動して、兄の家族と会っても話すわけでもなくスマホを眺めていて……。その様子に私は疑問を感じてしまい、どんどんモヤモヤを募らせてしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
私も義妹であるセリナちゃんと仲良くなりたいと思って、結婚当初はさりげなく話しかけていたのですが……。何を話しても話題が膨らむことはありませんでした。慣れたら話せるかなと思いつつ、その状態のまま今に至るのです。
大きな公園へピクニックに行っても、レジャーシートに座ってスマホを見ているだけ。BBQに行っても、無言で食べているだけ。そして動物園に行っても……。毎回毎回、義両親についてくるわりにはまったく楽しそうではありません。
別にセリナちゃんに何かをされたわけではないのです。だから義両親と一緒に来たところで、別に害はありません。ですがそこまで楽しそうじゃないのに、どうして毎回ついてくるのかが分かりませんでした。
これが小さな子どもだったらまだしも、セリナちゃんは立派な社会人です。それなりに収入もあるだろうし、自分の世界も持っているはずです。なのに休日のたびに親と一緒に行動して、兄の家族と会っても話すわけでもなくスマホを眺めていて……。その様子に私は疑問を感じてしまい、どんどんモヤモヤを募らせてしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子