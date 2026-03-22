Snow Man宮舘涼太との熱愛報道による「左遷人事」との憶測も呼んだ日テレ・黒田みゆアナの「転身」

日テレのホープ・黒田みゆアナが「週末の顔」へ

日本テレビのホープと呼ばれる黒田みゆアナ（27歳）が、4月5日から同局の情報番組『シューイチ』（土・日朝）のメインキャスターに就任する。3月末で退社する岩田絵里奈アナ（30歳）の後任として、新たに「週末の顔」を任された形だ。

それに伴い、黒田アナが3年間キャスターを務めてきた平日朝の情報番組『DayDay．』から降板することも発表された。

ところが、これらの一連の人事を巡り、日テレ局内ではこんな情報が駆け回っているという。

熱愛報道による「左遷人事」か

「黒田アナといえば、今年2月に、人気アイドルグループ『Snow Man』の宮舘涼太（33歳）との熱愛を『女性セブン』に報じられたばかり。『DayDay．』降板には、この報道が影響しているとの憶測も広がっています。

『シューイチ』は土曜と日曜の週2回放送。一方の『DayDay．』は、平日朝の帯番組です。両立は難しいため、岩田アナ退社に伴う玉突き人事とも言えますが、週5回から週末だけの露出減であることも確か。『左遷人事では』と噂する人もいます」（日テレ関係者）

さまざまな憶測を呼ぶのは、「次期エース」として期待されるがゆえとも言える。『シューイチ』での活躍で、周囲を黙らせることができるか。

【芸能記事をもっと読む→「解散後の推定年収は10億超」嵐の大野智が実業家として大成功していた！二宮と大野だけが「勝ち組」になれた「残酷すぎる事情」】

「週刊現代」2026年3月30日号より

「解散後の推定年収は10億超」嵐の大野智が実業家として大成功していた！二宮と大野だけが「勝ち組」になれた「残酷すぎる事情」