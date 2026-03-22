「ウーバーすら赤字の可能性も」フードデリバリー業界、ロケットナウ参入で《勝者なき戦争》泥沼化へ

北欧発のフードデリバリーサービス「Wolt（ウォルト）」が3月4日、日本から撤退した。2020年の上陸からわずか6年での退場――その理由はシンプル、国内市場が「まったく儲からない」からだ。

事実、「出前館」をはじめ多くの事業者が赤字を抱えている。一方で、「Uber Eats」を展開するUberは、グローバル全体では安定した収益を上げています。この“差”はどこにあるのだろうか。外食・デリバリー専門コンサルタントの堀部太一氏が解説する。

【前編記事】『日本のフードデリバリーが「どこも儲からなくなった」理由…ウォルト撤退で過酷な“チキンレース”ぶり明らかに』よりつづく。

ウーバーイーツは本当に黒字なのか…？

まず前提として押さえておくべきなのは、Uberの収益は国単位ではなく地域単位で管理されている点です。日本の事業は「Asia Pacific」地域の一部として扱われており、日本単体の収益は公開されていません。つまり、日本事業が必ずしも黒字とは限らず、地域全体で収益を見ています。

実際、Uberのデリバリー事業は地域によって収益性が大きく異なります。都市密度が高く、注文単価が高い地域では利益が出やすい一方で、新規市場や競争が激しい地域では赤字になるケースもあります。グローバル企業であるUberは、黒字地域の利益で赤字地域をカバーするという戦略を取ることが可能であり、それが国内のみの「出前館」との違いのひとつです。

特に「注文単価」は重要な視点です。デリバリー事業では、配達員の報酬やシステム運営費といったコストが注文ごとに発生します。そのため注文単価が高いほど利益を出しやすい構造になっています。

しかし、日本の注文単価は世界に比べて比較的低いと言われています。日本では注文単価が2000円前後とされる一方、黒字化している海外エリアでは20ドル後半程度と言われています。

外食自体が安く、かつ単身でタイパ重視での購入が中心となると、どうしても2000円ほどになってきます。反面、インフレで外食自体が高く、まとめ買い文化があるエリアでは効率性が高まり収益化しやすくなります。

さらにUberの強みは、フードデリバリーだけの企業ではない点にもあります。同社は配車サービスなど複数の事業を展開しており、同じアプリ基盤や物流ネットワークを共有しています。こうした仕組みによって運営コストを分散できる点は、単一事業に依存する企業と比べて大きな優位性と言えるでしょう。

結果として、現在のフードデリバリー市場は単なるサービス競争ではなく、どれだけ資本と事業基盤を持つ企業が長期戦を戦えるかという側面が強くなっています。

ロケットナウの登場でさらに競争激化へ

こうした市場環境の中で、近年注目されている新しいプレイヤーが「Rocket Now（ロケットナウ）」です。同サービスは韓国のIT企業であるCoupangグループが運営しており、日本市場への展開を進めています。特徴は、積極的なプロモーションと資本力です。

デリバリー市場では、初期段階での顧客獲得が非常に重要になります。そのためクーポン配布や配送料の割引などを通じてユーザーを獲得する戦略がよく取られます。「Rocket Now」もこうした施策を積極的に展開しています。

それが《サブスク不要、送料・サービス料の無料化、店頭価格と同水準》というものです。フードデリバリーにおけるお客様の不満理由は「店より高いから」が圧倒的な理由です。これを同社は全て取り除いてサービス化したからこそ、話題になり同時に多くの顧客獲得に繋げています。

ただし、この戦略により短期的にフードデリバリー市場の価格競争を再度激化させています。すでに日本のフードデリバリー市場は、利益を出しにくい構造の中で各社がシェア争いを続けている状態での競争激化なので、その競争におけるコストは各社デリバリー事業単体においては赤字が拡大する可能性もあります。

現在のフードデリバリー市場は、単なるサービス競争とは言えません。どの企業がより多くの資本を投下できるのか、そして赤字をどこまで許容できるのかという側面が強い市場です。なにより、勝ち残り市場を寡占できるかに尽きます。

その意味では、「Uber Eats」の優位性も絶対的なものではありません。むしろ、複数の事業を持ち長期的に投資を続けられる企業だけが生き残る構造になりつつあると言えるでしょう。

フードデリバリー市場は今後も一定の需要は残るものの、プレイヤーが増え続ける構造ではなく、数社による寡占市場へと移行していく可能性が高いと言えます。

【こちらも読む】『「警察行くぞコラ！」韓国発のフーデリで「契約トラブル」が相次いでいた…！』

【こちらも読む】「警察行くぞコラ！」韓国発のフーデリで「契約トラブル」が相次いでいた…！