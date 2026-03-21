なでしこJ優勝決定ゴールの浜野まいか、今大会3ゴールは「まだまだだけど、ちょっと褒めてあげたい」
[3.21 女子アジア杯決勝 日本 1-0 オーストラリア シドニー]
自らのゴールで日本をアジアの頂点に導いた。日本女子代表(なでしこジャパン)のMF浜野まいか(トッテナム)が優勝決定ゴールを決めた。
前半17分、浜野はMF長谷川唯からのパスを左足で受けると、振り返りながら右足を一閃。ゴール右隅に突き刺し、先制ゴールを手にした。「早めに足を振って以降と思っていたなかで、ああやって得点につながった」(浜野)。その後はオーストラリアの猛攻を浴びたものの、チーム全員で守り切った。
浜野は今大会で3ゴール。グループリーグ第3節・ベトナム戦で今大会初ゴールを決めると、準決勝・韓国戦では2ゴール目を挙げる。そして、決勝では優勝決定ゴールとなる先制点を決めた。
自身の出来について、浜野は「まだまだできるなというのが一番だけど、目標としていた優勝ができてちょっと褒めてあげたい」と笑みを見せながら自己評価を口にした。
自らのゴールで日本をアジアの頂点に導いた。日本女子代表(なでしこジャパン)のMF浜野まいか(トッテナム)が優勝決定ゴールを決めた。
前半17分、浜野はMF長谷川唯からのパスを左足で受けると、振り返りながら右足を一閃。ゴール右隅に突き刺し、先制ゴールを手にした。「早めに足を振って以降と思っていたなかで、ああやって得点につながった」(浜野)。その後はオーストラリアの猛攻を浴びたものの、チーム全員で守り切った。
浜野は今大会で3ゴール。グループリーグ第3節・ベトナム戦で今大会初ゴールを決めると、準決勝・韓国戦では2ゴール目を挙げる。そして、決勝では優勝決定ゴールとなる先制点を決めた。
自身の出来について、浜野は「まだまだできるなというのが一番だけど、目標としていた優勝ができてちょっと褒めてあげたい」と笑みを見せながら自己評価を口にした。