◇女子ゴルフツアー Vポイント×SMBCレディース第2日（2026年3月21日 千葉県 紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）

トップと1打差の2位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が2バーディー、4ボギーの74で回り、通算2アンダーで単独首位に浮上し、ツアー通算6勝目に王手を掛けた。

強風が難敵となった2日目は多くの選手がスコアを崩した。そんな中での74は決して悪くない。「3パットも、もったいないミスもありながらぎりぎり踏ん張れた」と話す表情には安堵感が宿っていた。

キーホールになったのは8番パー3。第1打が右に曲がりガードバンカーにつかまった。しかもライが最悪。急斜面の途中に突き刺さり目玉になった。

「構えられるかな、出るかなという感じだった」。右足を斜面の砂に入れて踏ん張り、左膝を芝の上につく苦しい体勢で打たなければいけない状況だったが1打で脱出。アプローチを寄せてナイスボギーで切り抜けた。

「今日の目標がダボ（ダブルボギー）にしないことだったので、最低限のミスでクリアできた」と納得顔で振り返った。

2週前の開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースを制し、先週の台湾ホンハイ・レディースは2位。3戦連続での優勝争いとなる。「明日は天気次第だと思うけど、しっかり自分のプレーに集中したい」。今季2勝目を目指して残り18ホールに挑む。