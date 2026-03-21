「ベイブレード X」、コラボアイテム「BEYBLADE X CX-00 エヴァンゲリオンデッキセット」発表！ 初号機/零号機/2号機をイメージしたベイブレード登場
【BEYBLADE X CX-00 エヴァンゲリオンデッキセット】 8月下旬発売予定 価格：7,500円
(C)カラー
タカラトミーは3月21日、配信番組「【BEYBLADE DAY -2026-】ベイブレード最新情報発表特番」において、コラボアイテム「BEYBLADE X CX-00 エヴァンゲリオンデッキセット」を発表した。発売は8月下旬、価格は7,500円。受注生産であり、4月20日23時59分まで受け付ける予定だ。
「BEYBLADE X CX-00 エヴァンゲリオンデッキセット」はエヴァンゲリオン初号機/零号機/２号機をイメージしたベイブレード3個、特別プリントのロングワインダーランチャー2個、ベイブレード格納ボックスのセットとなっている。タカラトミーモール・EVANGELION STORE 限定商品だ。
エヴァンゲリオン初号機/零号機/２号機をイメージしたベイブレード
さらに特別プリントのロングワインダーランチャー2個、ベイブレード格納ボックスがセットとなる
4月20日23時59分まで予約を受け付ける予定だ
(C)カラー
(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO
(C) ＴＯＭＹ