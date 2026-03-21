Ado「最もピュアで、最も残酷なおとぎ話」をテーマにした「アイ・アイ・ア」MV公開
Adoの新曲「アイ・アイ・ア」のMVが公開された。
■『THE FIRST TAKE』のパフォーマンス映像も大反響
MVは、「最もピュアで、最も残酷なおとぎ話」をテーマに、ダークファンタジーな映像に仕上がっている。見世物小屋で使い捨てられた人形に宿るのは、子供のように無垢でありながら、残酷さを秘めた魂。“愛されたい”というただひとつの願いが、やがて狂気へと変貌していく過程がサーカスという非日常的空間で描き出されている。
2025年のドームツアー『よだか』で披露された新曲「アイ・アイ・ア」は、ボカロPのきくおが作詞・作曲・編曲を担当した新曲。まるで遊園地のなかにいるようなカオティックなサウンドに、Adoの変幻自在なボーカルが輝く楽曲に仕上がっている。先日YouTubeにて公開された『THE FIRST TAKE』のパフォーマンス映像も話題沸騰中だ。
■リリース情報
2026.03.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「アイ・アイ・ア」
2026.03.25 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Hibana』
■【画像】「アイ・アイ・ア」MVのサムネイル、キャプチャー
■【画像】Adoのアーティストビジュアル
■関連リンク
Ado OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/ado/