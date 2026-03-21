2月25日配信の「女性セブンプラス」が報じた日本テレビの黒田みゆアナウンサー（27）とSnow Man宮舘涼太（32）の熱愛報道はジワジワとSnow Manの“国民的人気”に逆風を及ぼしつつある。

【写真】「超ド級国民的アイドル」の熱愛はSnow Manの宮舘涼太！「めめじゃなかった…」ファンの悲喜こもごも

宮舘は3月15日ブログを更新し、4月からスタートする自身の主演ドラマの告知や、Snow Manの新曲リリースについて投稿。そして《最後に》としてファンに《この度はみんなを不安な思いにさせて本当にごめんなさい》と謝罪の言葉を記したものの、《様々な憶測が飛び交う世の中》と、あくまで "憶測" であることを強調した。

宮舘はブログで熱愛報道に言及したことに《舘様の誠実さを感じた》というファンもいたが、2週間以上も沈黙を貫いた挙句、宣伝のついでの謝罪で、報道内容に対しては否定も肯定もしなかった。この“曖昧な投稿”についてファンからは否定的なリアクションも散見されている。

Snow Manといえば、過去にメンバーの向井康二（31）が「ゴルフタレント」のなみき（30）とのゴルフデートが「女性セブン」によって報じられた。なみき本人が「あくまでも大勢いるゴルフ仲間の1人ですよ」と交際を否定したこともあり、ファンとしても交際までには発展してないのでは、という判断になったようだ。

だが宮舘の熱愛報道に関しては、双方とも関係を強く否定していない。それに加えて宮舘の曖昧に濁したブログによって、ファンの間では"交際は事実"とみる向きが強まっている。

人気グループが初めてまともに立ち向かう熱愛報道というハードルとなるが、この逆風を強めているのが、人気メンバー目黒蓮（29）の不在だろう。

■《めめもカナダでいなし》と危機感を抱くファン投稿も

目黒は5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025−2026 ON」終了後、一時的にグループ活動を休止し、俳優業に専念すると発表している。現在目黒は、米ドラマ「SHOGUN 将軍」シーズン2（Disney＋）の撮影に専念するためカナダへ渡航している。

シーズン2で初登場となる和忠役を、オーディションで射止めた目黒は、ファンクラブサイトで「世界でSnow Manの名前が少しでも広まるように頑張ってきたい」と意気込みを語っていたが……。

「Snow Manのファンクラブ会員は現在180万人を突破したとされており、STARTO社所属のグループの中では、嵐に次いで2位です。またSMAP、嵐に続き、2025年4月19日に国立競技場で単独ライブを行うなど、名実ともに国民的アイドルと言ってもよいでしょう。そんな安定した人気を継続できていたのも、熱愛報道などの大きくファンの熱を下げる出来事がなかったことも理由として挙げられます。今回の熱愛報道で、グループ自体を応援する熱が下がったという意見も散見されています。その中でも人気メンバーである目黒さん不在なのに活動を持続しなければならない状況に対しても《めめもカナダで居ないし 舘様の熱愛報道でグループの人気も下降に入ったように見える》と危機感を抱くファンの投稿もありました」（芸能ライター）

9人揃ったSnow Manが好きだというファンの声も多い中、目黒の不在が、長期的なグループの人気を維持するという点では"地味に痛い"と見る向きもある。国民的人気グループは今の勢いを止めず前に進めるか。

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一方で今回の熱愛が「めめじゃなくてよかった」と安堵するファンも。【関連記事】もあわせて読みたい。