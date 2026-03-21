100均からついに出た！「通気性も衛生面もパーフェクト！」ありそうでなかった優秀ホルダー

100均でもさまざまな種類が出ていて、どれがいいのか悩みがちなスポンジホルダー。いろいろなものを使ってみても、理想的なアイテムに出会えずにいました。そんな中、ついにダイソーから今主流のタイプのホルダーが登場！しっかり固定できてお手入れがしやすく、おまけに通気性が良くて優秀です◎

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商品情報

商品名：ダブルスポンジホルダー（シール付）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：

【本体】10cm×4.7cm×7.5cm

【シール】6.7cm×6.8cm×0.8cm

耐荷重量：約500g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480735290

ついに今主流のタイプが登場！ダイソーの『ダブルスポンジホルダー（シール付）』

スポンジホルダーは100均でもいろいろな種類が出ているので、どれがいいのか悩んでしまいますよね。筆者もピッタリ合うものに、なかなか出会えずにいました。

そんな中、ダイソーで理想的なアイテムをついに発見！今回は『ダブルスポンジホルダー（シール付）』をご紹介します。

スポンジを2つ干せて、尚且つ通気性が高いのが魅力的で購入してみました！価格は110円（税込）で、筆者が訪れた店舗ではキッチン消耗品売り場に陳列されていました。

こういったスポンジホルダーは、吸盤で取り付けるタイプの商品が多いイメージでした。

ですが、こちらは今主流のシールで取り付けるタイプになっているのが最大の特徴。

しっかりと固定できる上、吸盤のように汚れが溜まりにくいのがいいなと思います！

取り付けたい面の汚れ、ホコリ、水分、油分を取り除いて、シールを貼り付けます。

このとき、平らな面に貼り付けるようにします。また、糊残りや貼り付け面の塗装が剥がれる場合があるとのことです。

あとは、シールに付いているパーツにホルダーを装着すれば完了です！

通気性が良く使い心地抜群◎お手入れもしやすく衛生的！

筆者はホルダーの掛ける位置を間違えてしまったようで、本来は2段目の部分をシールのパーツに掛けるのが正解のようです。

通気性の良さは想像していた通りで、濡れたスポンジもしっかりと乾燥させることができました。落下もせず、問題なく使えています！

何よりお手入れが楽な点がGOOD◎いつでもホルダーを取り外せるので、しっかり洗えて衛生的です。

今回は、ダイソーの『ダブルスポンジホルダー（シール付）』をご紹介しました。

使いやすさとお手入れのしやすさを両立した、今までありそうでなかったアイテムです！スポンジの保管方法や、ホルダーの使い心地にお悩みの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。