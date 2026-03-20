3月20日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は、祝日の為大竹がお休み。はるな愛と太田英明アナウンサーが出演し、オープニングではるな愛が演歌を熱唱。演歌愛を存分に語った。

太田英明アナ（アシスタント）「オープニングから生歌を聞かせていただきました」

はるな愛「もう皆さんびっくりしたんじゃないでしょうかね」

太田アナ（アシスタント）「これ番組間違えたと思われちゃいけないですよね」

はるな「そうなんですよ」

太田アナ（アシスタント）「ゴールデンラジオじゃないと思われちゃう」

はるな「ゴールデンラジオでございます。よろしくお願いします」

太田アナ（アシスタント）「番組始まって20年近くになりますけど、多分オープニングいきなり生うたから始まったのは初めてじゃないかと思いますね」

はるな「すいません！ほんと気持ちよく歌わせていただきまして。ちょっとこのサブ（ディレクターらがいる副調整室）の外にどんどん人影が見えたんで、見たら絶対緊張すると思ったら、この後ゲストに来ていただいています坂本冬美さんが奥に立ってたのが見えてもう震え上がりましたね私。いやー！と思って。もう本当にもう失礼しました。でも今日は、もう坂本冬美さんと山川豊さんもお越しで、大好きな演歌のことたっぷりとお話できるので、今日はどうぞよろしくお願いします。まだ緊張してる」

太田アナ（アシスタント）「それでオープニングに演歌を歌ったということですよね」

はるな「子供の時にちびっこ歌合戦に出て、お父さんが、「演歌歌手になり」っていって、ずっと教えてくれたりとか、習いに行ったりしてたんですけど、私は女の子のアイドルになりたかったじゃないですか？ で、アイドルがいいなとか思ってたんですけど、今すっごい演歌をたくさん聞くことがもう今っていうか10年ぐらい前特にかな。だからもう演歌って、すごいいいなあって思いだして、やっぱり年齢もそうなんですかね」

太田アナ（アシスタント）「だんだん年齢重ねる度に、演歌の良さがわかってくると」

はるな「そうなんです。歌も歌って。ずっと歌は歌ってるんですけど、歌番組呼ばれることがない」

太田アナ（アシスタント）「あ、そうですか」

はるな「ないんですよ。太田さんなんかあります？コネが」

太田アナ（アシスタント）「歌番組自体も少なくなってるかもしれないですよね」

はるな「いやでも結構ね、いろいろBSとかでも番組あるんですよ」

太田アナ（アシスタント）「あぁそっかそっか」

はるな「私も結構いろいろ見てるんですけど、全然出られないので」

太田アナ（アシスタント）「お呼びがかからない」

はるな「はい。もう大竹さん休みって聞いた瞬間、よっしゃ！ちょっと歌っていいですか？って言いました」

太田アナ（アシスタント）「なるほど。歌ったのは氷川きよしさんの「白雲の城」という曲ですよね」

はるな「これはもう本当に私大好きな曲で、きーちゃんも大好きなんですけど、きーちゃんが1年間お休みして、また紅白歌合戦で復帰して歌を歌った時に、もうテレビの前で涙が止まらなかったですね。本当に凛々しく凛とこの歌歌い上げた「白雲の城」がもう大好きで。でも、すごい難しくて。ポーンと音出さなあかんから初めに。なんかまっすぐ出さなあかんと思って、ポーンとやるのがすごいなんか難しくて。今日はリハーサルの時にもうすごい全然出なかったので、トイレ行ってちょっと発声して」

太田アナ（アシスタント）「そうですか！（笑）そばにいた人びっくりしたでしょうね」

はるな「すみません。そうね！ 野太い声聞かなあかんから。いやでもね、本当いい曲いっぱいありますよね。本当に。演歌は歌ったりします？ 太田さんは」

太田アナ（アシスタント）「カラオケで「中の島ブルース」とか歌ったりしますね」

はるな「そうなんや。カラオケでそういうブルース系？」

太田アナ（アシスタント）「ブルース系っていうか、内山田洋とクールファイブの曲は好きで結構歌ったりしますよね」

はるな「私、それこそ前川さんと御園座のお芝居ご一緒させてもらった時に「花の時・愛の時」っていう曲かな。前川さんの曲で大好きな曲があるんですよ。それを歌ってほしいと思ってたら、選曲入ってなかったんですよ。それで前川さんとご飯食べに一緒にいただいた時にもう大好きな曲なんですって言ったら千秋楽の1番最後にそれを歌ってくださって」

太田アナ（アシスタント）「入れ込んでくれたんですね」

はるな「私もうまた涙止まらなかった。あの時のあの大西 賢示（はるな愛の本名）君に戻ってましたね。本当ね」

太田アナ（アシスタント）「そうですか（笑）」