星野源、“10年近く連絡取っていない”サカナクション山口一郎にエール「かなり大変かもしれないんですけど」4月から「ANN」バトンタッチ
【モデルプレス＝2026/03/19】音楽家で俳優の星野源が、17日放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「星野源のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週火曜深夜1時〜）に出演。4月から「オールナイトニッポン」火曜パーソナリティを務めるサカナクションの山口一郎に言及した。
【写真】星野源がライブ鑑賞したKPOPアイドル 参戦時のストーリー
3月末をもって終了する「星野源のオールナイトニッポン」の枠を引き継ぎ、4月7日より放送する「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン・でパーソナリティを務める山口。3月10日に行われたニッポン放送「オールナイトニッポン」2026年度ラインナップ発表記者会見に出席した際に山口は「星野さんとは星野さんがソロになった時からの付き合いで、よくお互いにライブに行ったりとかしていました。最近はあんまり連絡を取っていなくて疎遠なんですけど…」と語っていた。
これを受け、星野は「一郎さんも会見で言ってたっぽいんだけど、『最近疎遠で』って。『なかなか会ってない』って」と先日の会見に触れ「そうなんですよ。特に本当にまじで理由ないんですけど、なんかたまたま疎遠っていうか、連絡全然取ってないですね」と最近の山口との交流について明かしていた。
星野は「一郎さんと2人で『サケノサカナ』（2011〜2013）って番組をUstreamでやっていたことがあって、その写真を送って以来じゃないかな…？」と山口との最後のやりとりを回想。「でも別に何かがあったわけではなく、何となく連絡を取らないまま10年まで経ってないけど、だから全然やりとりしてないんですけど」と伝えていた。
星野は「『オールナイトニッポン』の1部ってどう言ったらいいんだろうな…」と言葉場選びに迷いながらも「健康に悪いです（笑）」とぶっちゃけ。深夜の1人喋りの生放送であることから「心と体には全然良くない！」と笑い「これは僕が身をもって保証できることです（笑）。だからちょっと心配。ちょっと心配です」と山口を気遣った。
また、山口とは同じ年であることを受け「僕も始まったのが10年前で（当時）35歳か。まだ30代でめっちゃ無理できたけど、ここから始まるっていうのはかなり大変かもしれないんですけど。ぜひ頑張っていただきたい」とエールを送っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】星野源がライブ鑑賞したKPOPアイドル 参戦時のストーリー
◆星野源、山口一郎とは10年連絡を取らず
3月末をもって終了する「星野源のオールナイトニッポン」の枠を引き継ぎ、4月7日より放送する「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン・でパーソナリティを務める山口。3月10日に行われたニッポン放送「オールナイトニッポン」2026年度ラインナップ発表記者会見に出席した際に山口は「星野さんとは星野さんがソロになった時からの付き合いで、よくお互いにライブに行ったりとかしていました。最近はあんまり連絡を取っていなくて疎遠なんですけど…」と語っていた。
星野は「一郎さんと2人で『サケノサカナ』（2011〜2013）って番組をUstreamでやっていたことがあって、その写真を送って以来じゃないかな…？」と山口との最後のやりとりを回想。「でも別に何かがあったわけではなく、何となく連絡を取らないまま10年まで経ってないけど、だから全然やりとりしてないんですけど」と伝えていた。
◆星野源、深夜の生放送ならではの事情をぶっちゃけ
星野は「『オールナイトニッポン』の1部ってどう言ったらいいんだろうな…」と言葉場選びに迷いながらも「健康に悪いです（笑）」とぶっちゃけ。深夜の1人喋りの生放送であることから「心と体には全然良くない！」と笑い「これは僕が身をもって保証できることです（笑）。だからちょっと心配。ちょっと心配です」と山口を気遣った。
また、山口とは同じ年であることを受け「僕も始まったのが10年前で（当時）35歳か。まだ30代でめっちゃ無理できたけど、ここから始まるっていうのはかなり大変かもしれないんですけど。ぜひ頑張っていただきたい」とエールを送っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】