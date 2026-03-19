Logicool、カスタム仕様7速シフト「RS H-SHIFTER」を4月9日発売 - 25,850円
ロジクールは3月19日、レーシングゲーム用シフターの新製品「RS H-SHIFTER」を日本国内向けに発売すると明らかにした。4月9日発売予定で、直販ストアでは25,850円。
Logicool、カスタム仕様7速シフト「RS H-SHIFTER」を4月9日発売 - 25,850円
カスタム仕様の7速＋リバース対応シフト機構を採用し、リアルなギア操作を実現したというレーシングゲーム用シフター製品。リアルなギア操作が楽しめる手ごたえのある感触で、実車のマニュアル車同様のリバース・7 速用プッシュスルー式ロックアウト機構を搭載。レーシングシリーズ共通設計のテーブルクランプで設置性を高めたほか、「RS50 Base」「PRO DD11 Wheel Base」との直接接続とPCへのUSB接続に対応する。多様なプレイスタイルに応じた接続・カスタマイズが可能で、ユーザーそれぞれのシミュレーション環境やプレイスタイルに合わせた自由度の高い設定が行える。
Logicool、カスタム仕様7速シフト「RS H-SHIFTER」を4月9日発売 - 25,850円
カスタム仕様の7速＋リバース対応シフト機構を採用し、リアルなギア操作を実現したというレーシングゲーム用シフター製品。リアルなギア操作が楽しめる手ごたえのある感触で、実車のマニュアル車同様のリバース・7 速用プッシュスルー式ロックアウト機構を搭載。レーシングシリーズ共通設計のテーブルクランプで設置性を高めたほか、「RS50 Base」「PRO DD11 Wheel Base」との直接接続とPCへのUSB接続に対応する。多様なプレイスタイルに応じた接続・カスタマイズが可能で、ユーザーそれぞれのシミュレーション環境やプレイスタイルに合わせた自由度の高い設定が行える。