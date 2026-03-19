今回ご紹介するのは、三毛猫が階段を降りる様子を捉えた動画です。まるで「ついてきて！」とでもいっているかのような軽快なステップと、可愛すぎるその“うしろ姿”に注目が集まっています。Xで5.5万表示され、4700を超えるいいねが寄せられた投稿には「ぷりんぷりんのおちり♡」「ぬいぐるみみたい！」などといった声が寄せられました。

【動画：『階段を降りる三毛猫』を後ろから見ていると…たまらない『おしりの動き』】

階段を降りていく三毛猫のうしろ姿を撮影

Xアカウント『みかん（猫のすみれ）』に登場するのは、猫のすみれちゃん。鮮やかな三毛模様が自慢の女の子です。

話題を集めたのは、すみれちゃんが階段を軽快に降りる様子を捉えた動画でした。飼い主さんをちらりと振り返ると、おしりを揺らしながらぴょんぴょんと一気に階段を降りていったそうです。

後ろ姿のぽってりとしたフォルムと、ぷりっと揺れるおしりがたまらなくキュート。軽快な足取りから、どこかウキウキとした気持ちまで伝わってきて、いつまでもみていたくなる光景です。

ぷりぷり揺れる『おしり』が可愛すぎる！と悶絶の声

かわいいすみれちゃんのうしろ姿は、X上で多くの人の心をつかんだようです。「ぷりんぷりんおちりがとってもきゃわゆい」「なんて活きのいいピチピチのおちり」「柄の配置もイイ」「ぬいぐるみみたい♡」といった悶絶の声が続出。

また、「こころなしか降りる勢いが良いような気もしますね♡」といったコメントも見受けられました。飼い主さんによると、このときすみれちゃんは“朝ごはん”に向かっていたのだとか。軽やかなステップには、「これから朝ごはんがもらえる！」というすみれちゃんのうれしさが表れていたのかもしれません。

何度でも見たくなるような愛くるしいうしろ姿は、たくさんの人を魅了し、癒しを届けてくれたのでした。

そんなすみれちゃんの日々の暮らしは、Xアカウント『みかん（猫のすみれ）』で発信中。愛らしい瞬間が詰まった投稿からは、飼い主さんとすみれちゃんとの深い絆が感じられます。

すみれちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「みかん（猫のすみれ）」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。