3月15日、X上で新幹線のマナーを巡る投稿が話題になり、賛否が広がっている。

【写真】JR東日本が提示している『大型荷物』のマナー

投稿者は、《新幹線でちょっと考えさせられた。ベビーカーが通路にはみ出してる。 通路って本来、非常時の避難動線でもある。ただ、子どもが寝ていたら簡単に畳めないのも分かる。車掌さんは特に何も言わず素通り。こういう場合って、マナーとしてはどうするのが正解なんだろう》と記し、写真でその様子も公開した。

新幹線のマナー問題

この投稿には、さまざまな意見が寄せられ、

《子供がいて大変なのも理解はする。 しかし、非常時もそうだけど、そもそもの動線を塞ぎすぎちゃうのがね・・・（中略）》

《車掌さんと同じく、特に何も言わず素通りしましょう 皆さんも子供の時は、周りに迷惑をかけていたんですから》

など、議論が巻き起こる事態に。

この投稿は3月17日時点で、500万回以上の表示がされており、1000件以上のコメントが寄せられている。

問題となっているのは、“安全確保”と“子育てへの配慮”のどちらを優先すべきかという点だ。

「新幹線内のルールやマナーに関しては、SNS上でよく取り上げられる印象です。これまでにも、自分が購入した指定席とはちがう指定席の占領、車内での宴会、勝手な荷物スペースの使用など、あらゆる問題が指摘されています。

今回はルールというよりも、マナーの側面が強い問題。人それぞれ“許せる範囲”が異なるので、議論が過熱しているのかもしれません」（全国紙社会部記者）

そんな中、冒頭の投稿に対し、あるユーザーが、《多数が「ベビーカー畳め」「マナー違反」って言ってるの見ると、出羽守って言われるやろうけど、日本て子連れに冷たい、って感じるなぁ。。ベビーカーで寝てる赤ちゃん、平和ね〜と見守りながら、お互いすみません〜ってスペース作って通ればよくない?》と反応。

この自論に対しては、

《育てたことがない人や想像力の乏しい人にはこの“動かしたくない気持ち”は分からないからね（中略）》

《ベビーカー畳んで赤ちゃん起こしてしまった方が周りに迷惑かけると思っちゃうと思うんですけど、子育てしたことない人たちなんですかね…。冷たい…。》

など賛同する意見が上がる一方で、

《なら通路にはみ出ないように入れます 私も3児の親なんで、人の迷惑も考慮します これは無い》

《温かい目で見ることと、ルールを守るのは別物。窓側まで入れ込むか、赤ん坊を膝に抱えるのが一般的だと思う》

と賛否が分かれている。

「お子さん連れに優しく接してほしいという気持ちも理解できます。しかし、それとルールやマナーは別問題だという指摘も的外れではないでしょう。このような自論がぶつかり合うような問題は、どちらも“正義”を振りかざしているケースが多いように思います。JRから明確な回答を提示してもらった方がよいかもしれませんね」（全国紙社会部記者）

この問題に関して、JR東日本に問い合わせてみると、

「新幹線車内にて、ベビーカー等お客さまのお荷物が安全上の支障となる場合には、新幹線に乗務している車掌または車内警備員より、お客さまへお声掛けを行っております。

その際には、通路を妨げない位置へのご移動や、より安全にご利用いただける置き方について、ご協力をお願いしております。当社では、ベビーカーをご利用のお客さまを含め、すべてのお客さまに安心してご利用いただけるよう、引き続き車内の安全確保に努めてまいります」

と回答があった。

尚、JR東日本の公式サイト内にある『マナーの取り組み』の中では、《荷物棚に収まらない大きさのお手荷物は荷物置場または通行の妨げにならない場所に置いてください》と記されている。

ルールと配慮、その境界線はどこにあるのだろうか――。