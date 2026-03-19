新卒で入った会社で精神疾患になりニートに…定時退社で「社内の空気を悪くしている」と非難され、トイレに行く回数も報告【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
自分の仕事を終えて定時に退社すると「社内の空気を悪くしている」と非難され、トイレに行く回数が多いからと事前の報告を求められる。新卒で入社したブラック企業での理不尽な体験から心身に不調をきたし、退職を余儀なくされたけろちゃん(@kerochan_manga)さんの実録漫画『新卒で入った会社で精神病になってニートになった話』が共感を呼んでいる。今回は著者に当時の過酷な状況と、過労で苦しむ人へのアドバイスを聞いた。
■入社1年後に休職し、そのまま復帰することなく退職
パニック障害、適応障害、抑うつ状態を発症し、会社を退職してニートになった著者。布団から出ることもできず、「自分の人生はどこから狂ったのだろう」と虚無感を抱えながらポテチを爆食いする日々が続いたという。そんななか、「どうせならこのむなしさを形にして残そう」と布団のなかで軽い気持ちで描き始めたのが本作だった。
当時の職場では定時退社を注意されるだけでなく、効率化を上司に直談判したことで反感を買い、猛烈な苦情や注意を受けたという。会社のやり方に思考停止して従う人間だけが重宝される環境に違和感を覚え、転職を決意したものの、心身のストレスは限界を突破。入社1年後に休職し、そのまま復帰することなく退職となった。さらに親と縁を切って家を出るなど生活は荒れ、その後3年間は働くことができず引きこもり生活を送ったと壮絶な過去を明かす。
■「会社基準」ではなく「自分基準」
合わない会社で心身を削って働く人に対し、著者は「一番してはいけないのは我慢すること」だと警鐘を鳴らす。自分に合わない環境で無理を続けるといつか必ず代償を払うことになり、心と体を壊しても会社は絶対に責任を取ってくれないからだ。「会社基準」ではなく「自分基準」で、自分が一番納得できる答えに突き進んでほしいと語る。
漫画には「トイレで待ち伏せって…」「似たような症状で共感しまくり」といった反響が寄せられた。複雑な家庭環境による生きづらさを抱えていた著者は、社会との間に生じるズレを同じように感じている読者と心を共有できたことが大きな救いになったという。現在は新しい環境で仕事に復帰できた著者。どん底の引きこもり時代から抜け出し、前を向いて歩き出した彼女のこれからの創作活動を応援したい。
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