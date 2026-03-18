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映画系Youtuberのサイ氏が自身のYouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」で、「【スパイダーマン:ブランドニューデイ】気になる点が多すぎる予告第一弾徹底解剖」と題した動画を公開した。待望の予告編が解禁されたMCU最新作映画『スパイダーマン:ブランドニューデイ』について、新たに判明した情報や気になる点を徹底的に解説している。



動画ではまず、本作の概要について触れられた。監督はこれまでの三部作を手掛けたジョン・ワッツ氏ではなく、MCU映画『シャン・チー/テン・リングスの伝説』のデスティン・ダニエル・クレットン氏が務める。また、時系列については、事前にアートブックの情報から『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の4年後とされていたが、予告編冒頭でピーターの友人ネッドが「大学生活が始まるぜ」とSNSに投稿しているシーンから、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』の直後から物語が始まると考察された。



予告編で最も注目される点として、新たなキャラクターの登場が挙げられる。中でも嬉しいのは、ジョン・バーンサル演じるパニッシャーの登場だ。元アメリカ海兵隊員で、家族を失い復讐を誓うダークヒーローである彼が、スパイダーマンと対面するシーンが描かれた。さらに、『スパイダーマン：ホームカミング』で示唆されていたヴィラン、スコーピオン（マック・ガーガン）もスーツを纏い、満を持しての登場となる。



このほか、Netflixドラマ『ストレンジャー・シングス』シリーズでマックス役を演じたセイディー・シンクの出演も決定。彼女の役柄は不明だが、その赤髪からMJやミュータントのジーン・グレイではないかという説が有力視されている。予告では、謎の人物が拘束されているシーンや、見えない存在が人に乗り移るような描写があり、ジーン・グレイと思われる強力な能力を彷彿とさせる。



ピーター・パーカー自身にも大きな変化が見られる。予告では、ピーターが意図せず繭を形成し、そこから脱出するシーンが確認できる。これは原作において、彼が重傷を負った後に繭に覆われ、新たな能力に目覚めて復活を遂げたエピソードを参考にしたものと考えられる。その後のシーンでは、ウェブシューターを付けていないにも関わらず手首から直接ウェブを発射しているような描写があり、まだその能力を上手く使いこなせていない様子も描かれている。自身の異変に不安を覚えたピーターがハルクことブルース・バナーの元を訪れるが、『ノー・ウェイ・ホーム』の結末により記憶を消されているブルースはピーターを認識できていない。多くの謎と新キャラクターの登場により、ファンの期待はますます高まっている。