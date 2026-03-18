ロイズ春限定スイーツ♡チョコバナナや抹茶が楽しめる新作登場
北海道発の人気チョコレートブランド・ロイズから、春だけの特別なフレーバーが登場♡定番商品の魅力に季節感をプラスした限定スイーツは、今しか味わえない贅沢なラインナップです。フルーティーなバナナや香り高い抹茶、濃厚なピスタチオなど、心ときめく味わいが勢ぞろい。春のご褒美やギフトにもぴったりな注目商品をご紹介します♪
春限定♡注目の新作チョコ
生チョコレート[チョコバナナ]
価格：1,215円(税込)
バナナの甘い香りとカカオの風味を2層で楽しめる生チョコレート。バナナピューレを使用したガナッシュとホワイトチョコベースのガナッシュが重なり、口の中でやさしくとろけます。
屋台のチョコバナナを思わせる、どこか懐かしい味わいが魅力です♡
内容量：20粒
ポテトチップチョコレート[抹茶]
価格：1,431円(税込)
抹茶のほろ苦さとポテトチップの塩味が絶妙にマッチ。2種類の抹茶をブレンドしたチョコレートに、ピスタチオペーストを加えることでコクのある味わいに仕上げています。
甘さと塩味のバランスがクセになる一品です。
内容量：190g
※石垣の塩Ⓡは、登録商標で石垣の塩が製造しています。
食感も楽しい贅沢チョコバー
ロイズバーチョコレート[ピスタチオ]
価格：1,458円(税込)
ローストピスタチオを贅沢に使用したチョコレートバー。クランベリーやストロベリーの酸味、クッキークランチの食感がアクセントになり、ひと口ごとに違った美味しさを楽しめます。
素材の魅力がぎゅっと詰まった満足感の高い一品です♡
内容量：6本
春だけの味を楽しんで♡
ロイズの春限定フレーバーは、季節の気分をぐっと高めてくれる特別な存在。
自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりです。期間・数量限定のため、気になる商品は早めのチェックがおすすめ。
今しか出会えない味わいで、春のひとときをより豊かに楽しんでみてください♪