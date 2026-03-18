ロイズ春限定スイーツ♡チョコバナナや抹茶が楽しめる新作登場

北海道発の人気チョコレートブランド・ロイズから、春だけの特別なフレーバーが登場♡定番商品の魅力に季節感をプラスした限定スイーツは、今しか味わえない贅沢なラインナップです。フルーティーなバナナや香り高い抹茶、濃厚なピスタチオなど、心ときめく味わいが勢ぞろい。春のご褒美やギフトにもぴったりな注目商品をご紹介します♪

春限定♡注目の新作チョコ

生チョコレート[チョコバナナ]



価格：1,215円(税込)

バナナの甘い香りとカカオの風味を2層で楽しめる生チョコレート。バナナピューレを使用したガナッシュとホワイトチョコベースのガナッシュが重なり、口の中でやさしくとろけます。

屋台のチョコバナナを思わせる、どこか懐かしい味わいが魅力です♡

内容量：20粒

ポテトチップチョコレート[抹茶]



価格：1,431円(税込)

抹茶のほろ苦さとポテトチップの塩味が絶妙にマッチ。2種類の抹茶をブレンドしたチョコレートに、ピスタチオペーストを加えることでコクのある味わいに仕上げています。

甘さと塩味のバランスがクセになる一品です。

内容量：190g

※石垣の塩Ⓡは、登録商標で石垣の塩が製造しています。

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食感も楽しい贅沢チョコバー

ロイズバーチョコレート[ピスタチオ]



価格：1,458円(税込)

ローストピスタチオを贅沢に使用したチョコレートバー。クランベリーやストロベリーの酸味、クッキークランチの食感がアクセントになり、ひと口ごとに違った美味しさを楽しめます。

素材の魅力がぎゅっと詰まった満足感の高い一品です♡

内容量：6本

春だけの味を楽しんで♡

ロイズの春限定フレーバーは、季節の気分をぐっと高めてくれる特別な存在。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりです。期間・数量限定のため、気になる商品は早めのチェックがおすすめ。

今しか出会えない味わいで、春のひとときをより豊かに楽しんでみてください♪