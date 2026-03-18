小倉〜阿久根が直結

国土交通省は2026年2月16日、熊本県と鹿児島県にかけて敷設されている国道3号「芦北出水道路」のうち、水俣IC〜出水IC間が2028年度（令和10年度）に開通する目処が立ったと発表しました。



どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。

九州の主要国道のうち国道3号は、北九州市門司区から福岡、久留米、熊本、八代、水俣、出水、薩摩川内など、九州地方の西回りを通って鹿児島市中心部に至ります。533kmにおよぶ大動脈です。

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このうち熊本県と鹿児島県にかけては延長約140kmの国道3号高規格バイパス「南九州西回り自動車道」が整備されています。一部区間がブツ切れ状態となっていますが、内陸側を進む九州道からは八代JCTで分かれ、西の海側を通って、ちょうど国道3号現道に沿い鹿児島市内に至るかたちです。

芦北出水道路は、この南九州西回り自動車道の一部を形成する区間で、熊本県南部の芦北町花岡を起点に、鹿児島県出水市下知識町まで、県境をまたいで工事が進められています。

これまで芦北出水道路では、2016年2月に芦北IC〜津奈木IC間の延長7.7kmが開通し、2019年3月には津奈木IC〜水俣IC間の延長5.6kmが開通しており、それぞれ暫定2車線で供用されています。

2028年度に開通する予定の水俣IC〜出水IC間は延長16.3kmの区間で、途中には袋IC（仮称）と出水北IC（仮称）が設けられます。同区間は国道3号の内陸側に位置し、山間部を切り開きながら工事が進められています。

主要な橋梁部の工事が順調に推移しており、構造物の完成が見えてきたことで、あらためて今後の作業スケジュールなどを精査した結果、2028年度に開通を迎えられる見込みが立ったようです。

未開通区間が埋まることで、ブツ切れ状態が一部解消。小倉方面の九州道から、芦北出水道路の先の「出水阿久根道路」の区間、阿久根ICまでが直結します。

南九州西回り自動車道を構成する道路として、ようやく本格的に機能を果たせるようになります。

これにより、台風や大雨などによる自然災害に強い道路ネットワークの確立、国道3号現道の交通が転換されることによる沿線地域の混雑緩和・交通事故減少、九州全体の物流や産業の支援など、多岐にわたって良い効果をもたらすと期待が寄せられています。

なお、南九州西回り自動車道で残る未開通区間は、阿久根IC〜薩摩川内水引ICまでの「阿久根川内道路」延長22.4kmのみとなります。現時点で開通の見通し見通しは立っていませんが、ここが開通すれば晴れて「南九州の海側ルート」が完成することになります。

全線開通した暁には、八代JCTから鹿児島ICまでの所要時間は、整備前の「250分」から「120分」と劇的な短縮になると想定されています。