花王の柔軟仕上げ剤「ハミング」シリーズに、部屋干しに特化した新商品「ハミング消臭実感 部屋干しタイプ」が登場。

3月14日の発売にあわせて、俳優・妻夫木聡さんが出演する新TVCM「部屋干しまかせた」篇が、3月17日より全国で放映スタートしました。あわせて花王公式YouTubeチャンネルでは、本編に加えメイキングやインタビュー映像も公開されています。

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今回のCMで妻夫木さんが演じるのは、2人の子どもを育てる父親。外出前のバタバタした時間帯、乾ききらない洗たく物をやむなくリビングに“密集干し”して出かけるという、いかにも現実味のあるシチュエーションから物語は始まります。部屋干し特有のあのニオイが気になり、不安げな表情を浮かべる妻夫木パパ。

しかし、帰宅後に扉を開けると広がっていたのは、嫌なニオイとは無縁のさわやかな空間。思わず深呼吸してしまうその表情と、家族の笑顔が軽快な音楽に乗せて描かれ、“部屋干し＝不安”というイメージを軽やかに裏切ってくる仕上がりになっています。

■ まるで本当の親子のよう 癒やしにあふれたメイキング映像

今回、「ハミング消臭実感 部屋干しタイプ」のTVCM初出演となった妻夫木さん。見どころの多いメイキング映像では、2児の父親役として共演した子役たちとの心温まるやり取りがたっぷりと収められています。

撮影に入る前のあいさつでは、妻夫木さん自ら子どもたちに優しく声をかけ、現場の緊張をほぐす気配りを見せていました。いざ撮影が始まると、合間の時間も積極的に会話を交わしたり、じゃれ合ったりと終始自然体。

何も考えずに真っ直ぐぶつかってきてくれる子どもたちに対し、妻夫木さん自身も「心が洗われるというか、こっちが癒やされる瞬間でした」と語るほど、現場は本編さながらの微笑ましい空気に包まれていました。

すべての撮影が終わった際には、すっかり懐いた子役たちが妻夫木さんにギュッと抱きつく場面も。妻夫木さんの穏やかで優しい人柄が滲み出る、愛にあふれたメイキングとなっています。

■ 「いまだにセーターを子どもサイズにしちゃう」妻夫木さんの等身大インタビュー

撮影後に行われたインタビューでは、妻夫木さんのパーソナルな魅力や、意外な一面が次々と飛び出しました。

新商品のさわやかな「ハーバルサボンの香り」に関連して、一人暮らしを始めた頃の思い出を語った妻夫木さん。

「初めて住んだ家が浴室乾燥機がなくて、だから本当に今回のCMの通り部屋に突っ張り棒でいっぱい干して、夏でも暖房をガンガンにかけて乾燥させていたんですよ」と、当時の苦労を回顧。まだ部屋干し文化が浸透しておらず、柔軟剤でも消し切れない「生乾き臭との戦い」だった日々を振り返り、懐かしんでいました。

また、家事の中でも「洗たくが一番好き」だという妻夫木さんですが、実はお茶目な失敗も多いのだとか。

「洗たくって『今回はいける』と思ってしまうんです。ドライクリーニングって書いてあるのに、『今回はこのニットもいける』って挑戦しちゃって、うっかり乾燥までかけちゃうんです。それで『あれ？これ何？小学生用のセーターだっけ？』みたいになっちゃったり（笑）。あれ、僕いまだにやっちゃうんですよね。なんなんでしょうね」と、誰もが共感できそうな“洗濯あるあるエピソード”を苦笑いしながら明かしてくれました。

さらに「ゴキゲンでいるために大切にしていること」を聞かれると、「気持ちに余裕を持つこと」と回答。毎日仕事や育児、家事に追われる中で、子どもを寝かしつけた後にドラマや映画を見たり、本を読んだり音楽を聴いたりと、「自分だけの特別な時間」を作ることが次の日のリフレッシュに繋がっていると語りました。

インタビューの最後には、視聴者に向けて「日々の生活にある小さな幸せ、喜びがいっぱい詰まったCMになっています。なんとなくそういう幸せって当たり前になって、いつの間にか当たり前になって忘れがちになるんだけど、ふとした匂いやぬくもりで思い出してもらえると思うんですよ。皆さんの幸せももう1回改めて思い直して、宝物をいっぱい大事にしてもらいたいなと思っています」と温かいメッセージを送りました。

妻夫木さんの魅力が存分に詰まった新TVCMと、親しみやすい素顔が見られるメイキング・インタビュー映像は、花王公式YouTubeチャンネルにて公開中です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031802.html