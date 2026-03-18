しれっと凄いの出してる！柄の部分に秘密あり！あることができる100均お手入れグッズ

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商品情報

商品名：ボトル洗いスポンジ（回転式）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480589350

ボトルをちゃんと洗ったつもりでも、隅や底の方が洗い切れていないのではないか…と不安に思っていました。毎日使うものだからこそ、しっかりと隈なく洗いたいですよね。

そんなことを思っていたときに、ダイソーで良いものを発見しました！『ボトル洗いスポンジ（回転式）』という商品をご紹介します。

価格は110円（税込）です。筆者が訪れた店舗では、キッチン消耗品売り場に陳列されていました。

ボトル洗いスポンジは100均でもさまざまなものが販売されていますが、どれも柄がストレートな形状のものが多いですよね。

しかし、このスポンジは柄の部分に特徴があり、このようにカーブがかった独特な形になっています。

しかも「CLOSE」の文字が…。

実はこの「CLOSE」と書かれた部分は、ロックになっています。

これを解除することでより便利に使うことができるんです！

ロックを解除するには、ハンドルを90度回して上に持ち上げます。

白い部分を持ってグレーの部分を回転させると、なんとスポンジがくるくると回転します。

ボトルの側面と底面を、少ない力で満遍なく一気にこすり落とすことができます。

普通の柄付きスポンジより隈なく洗えているという手ごたえがあり、すっきり洗浄できて気持ちがいいです！

ハンドルは固定させて回転させずに使うこともできる！

ハンドルは、ロックをかけて使用することも可能。

ハンドルを下に押し込み、90度回すと固定されます。

ロックをかけることで、普通の柄付きスポンジのように上下に動かすこともできます。

スポンジはなめらかで、やわらかい質感で使いやすいです。

サイズが大きく見えますが、やわらかい上に芯も細いので、ボトルにすんなり入ります。

使用後はフックなどに掛けて保管することができます。

穴の一部が開いたコの字型になっているので、バーなどにも引っ掛けられるのが嬉しいです。

今回は、ダイソーの『ボトル洗いスポンジ（回転式）』をご紹介しました。

独特な形状ですが使い心地が良く、これが100円で買えるのはありがたいです。ボトルがしっかり洗浄できているか不安…という方に、ぜひ一度使ってみていただきたいです！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。