＜迷惑かける？＞1泊程度でキャリーケースを使うなんて！邪魔だしロッカーを探す時間もムダだし…
旅行は楽しみな反面、意外なところで価値観の違いが表面化しやすいものです。とくに「荷物の量」や「移動スタイル」は、人によって正解が異なるのではないでしょうか。そんななか、ママスタコミュニティである投稿が議論を呼びました。
『たかが1泊なのになんでキャリーケースでくるの？ 邪魔じゃない？ 階段で持ち上げて運ばないといけないし、さっさと預けたいのに、キャリーが入るロッカーが少なくて探す時間もムダ』
キャリーケース上等！
まず見られたのが、「1泊でもキャリーケースは当たり前」という声です。移動のしやすさや体への負担を考えてキャリーを選択するママがいました。短い日程だからこそ、重い荷物を持ち続けるムリをしない選択を取る考え方もあります。
『1泊分のキャリーケースなんて、重さも大きさもたかが知れている』
『メイク道具や着替えが多めだから、ボストンやリュックの方がツラい』
『友だちとの1泊旅行は小さいキャリーで行く。今までロッカーを探し回ったこともないし邪魔だなと思ったこともない。あと腰のヘルニアがあるのでね』
『仕事で1泊の出張をするとき、女性はかなりの人が普通にキャリーでくるよ』
重さを肩や腕で支えるボストンバッグより、キャリー派にとっては、転がせる方が断然ラク。お土産を買う前提で、最初から余裕のあるものを選ぶママも少なくありません。
『お土産をたくさん買うからキャリー』
『手で持つより引いた方がラクだから。旅行って帰りの方が荷物増えるよね』
また、「他人に迷惑を掛けていない」という意識も強いようです。
『持ち上げるのは本人。荷物を預けるのも本人』
最近は駅やホテルの設備が整い、エスカレーターやIC対応ロッカーも増えています。「ホテルに預けて身軽に観光する方がラク」という意見も少なくなく、キャリーケース＝不便という感覚自体が古いと感じるママもいるようです。
「状況次第で使い分ける」現実派
一方で、「基本はボストンやリュックだけれど、場合による」という声も目立ちました。
『1泊ならボストン。でも子どもの遠征でうどんで有名なところに行くときは、お土産をたくさん買いたくて1泊でもキャリー』
『私がひとりで友だちと旅行するときはボストンかリュック。家族旅行なら1泊でもキャリーになる』
『イベントや買い出しとかは大型キャリー』
旅行の目的やメンバー構成によって、荷物が変わるのは自然なことでしょう。ムリに「1泊はこれ」と決めつけるより、その旅に何が必要かを考える柔軟さが、ストレスを減らすコツなのかもしれません。
キャリー派が苦手な人の本音
ただし、「1泊でキャリーは正直しんどい」と感じるママも一定数います。
『友だちと行く1泊旅行、みんな小さめのリュックだよ』
『国内旅行なら荷物を最小限にして、ボストンか大きめトートで行くよ。キャリーはキャスターの音がうるさくて邪魔』
服がかさばる冬は、下着と靴下のみを手持ちバッグやリュックに入れるママもいました。また、荷物の多さが行動の足かせになるケースも。
『一緒に行った知人がキャリーを預けられず、寺の観光ができなくて山門付近で留守番になった』
『大きなキャリーできた友人。あれがない、これがないと大騒ぎ。探しものの時間が多すぎて疲れた』
ここではキャリーケースそのものより、「段取り」や「身軽さ」を重視する価値観が見えてきます。荷物の多さ＝融通が効かない性格、と感じてしまうママもおり、相性の問題に発展することもあるようです。
他人の荷物は気にしない派
一方で、もっと割り切った意見もありました。
『自分で運ぶなら、どっちでもいい』
『こういう批判する人に限って、「化粧水忘れた、貸して」とか言う。きちんとしている人ほど、他人の荷物は気にしない』
荷物の量より、人との距離感や干渉の仕方が問題なのかもしれません。相手を変えようとするほど不満は増え、気にしない姿勢の方が旅は穏やかに進むのでしょう。
旅行バッグは「正解」より「相性」
1泊旅行にキャリーケースがアリかどうかは、結局のところ誰と、どんな旅をするかによるのではないでしょうか。身軽さを優先したい人と、準備万端で臨みたい人。どちらも間違いではないのでしょう。ただ、価値観が違うと、些細な場面でストレスが積み重なりがちかもしれません。一緒に旅行する前に、「荷物多めタイプかどうか」を知っておくことも、実は大切なのかもしれません。
旅行は楽しむためのものです。バッグの形よりも、お互いに気持ちよく過ごせる工夫こそが、一番の持ち物なのではないでしょうか。