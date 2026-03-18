WBC決勝・米国―ベネズエラ戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで米国とベネズエラが対戦。試合開始15分ほど前の演出に、日本人ファンの悔しさが再燃するシーンがあった。

この場面で侍ジャパンの勇姿を見たかった。試合前、照明が落とされたローンデポ・パークの右翼と左翼両方から両チームの選手が入場した。米国はジャッジ、ベネズエラはアラエスが国旗を持って先陣を切って行進。すぐに日本人が思い出したのは3年前の決勝、米国はトラウト、日本は大谷翔平が同様に国旗を担ぎ、入場した場面だ。しかし、今大会は日本がベスト8で敗退。この演出の再現はならなかった。

途端に悔しさが再燃したファンが多く、X上には「大谷とジャッジが国旗を持って入場する姿を見たかった」という声が続出。「ここに侍ジャパンの姿がないのが悔しい」「日本が決勝行ってたら大谷翔平が国旗持ってたってこと？」「大谷・トラウトを超える入場は大谷・ジャッジだろうな…見たかった」「大谷くんとトラウトの登場思い出しちゃうーーーーー」など悔しさが再燃していた。



（THE ANSWER編集部）