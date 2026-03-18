カブスのカウンセル監督が明かす

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表「侍ジャパン」として出場した鈴木誠也外野手（カブス）の怪我の詳細が17日（日本時間18日）、明らかになった。所属するカブスのクレイグ・カウンセル監督が「後十字靭帯の損傷」と明かした。程度は軽度で、負傷者リスト（IL）入りは現時点で未定。明かされた怪我の状態に日本人からも早くも反応が上がっている。

日本時間の午前7時前、鈴木の最新情報が飛び込んできた。

カブスの地元放送局「マーキー・スポーツ・ネットワーク」がカウンセル監督のインタビューを公開。指揮官は「MRIを受けた。軽度のものではあるが、膝の後十字靭帯を損傷している」などと説明。前日に会った際は脚を引きずっていたものの、良化傾向にあるといい、「間違いなく良いニュースだ。膝のMRI検査をするとなれば、いつだって心配するものだからね。だから朗報だよ」と最悪のケースを免れたことに安堵した。

鈴木は14日（日本時間15日）の準々決勝・ベネズエラ戦の初回に二盗を試みた際に負傷し、そのまま交代。「右膝の違和感」と発表されたが、以降は詳細の発表がなくファンも心配していた。

全治の見通しは不明なものの、やっと明かされた怪我の状態にファンも反応。X上には「軽度ということは最悪の事態は免れたんかな…」「軽傷みたいでホッとしました」「軽度とはいえ1-2ヶ月くらいは掛かるんじゃ？」「お大事にしてほしい 復帰を待つ」「開幕に間に合うかは不透明だけど早く試合に戻ってきて！」「早期回復を願います」など重傷ではなかったことに安堵と早期回復を願う声が寄せられた。

また、前回WBCは日本代表に選出されながら開幕前のスプリングトレーニングで負傷し、出場を辞退。「誠也はWBCに呪われてるとしか思えんぐらい怪我に泣かされてて辛い…」と嘆くファンの声もあった。

右膝後十字靱帯は野球選手でも起こる症例。軽度から重度まで程度はさまざまで、復帰までの見通しは一概には言えない。昨年4月に負傷したヤクルト・長岡秀樹は実戦復帰まで2か月半。今季もオリックス・頓宮裕真が2月のキャンプ中に診断されたことが報じられている。

カウンセル監督は「今はとにかく前に進んで状況を確認する段階だ。焦点は開幕日に影響が出るのか、あるいはシーズンの最初の1週間を欠場することになるのかといったところだ。それを見極めるために、さらに情報を集めているところだ」と、26日（同27日）に控えるシーズン開幕戦・ナショナルズ戦を軸に判断する意向だ。



（THE ANSWER編集部）