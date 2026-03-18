〈「こんな古い借家じゃなくて、大きな家をプレゼントする」…中2の菊池雄星がプロ野球選手になることを決意するきっかけになった“母の切ない要望”〉から続く

少子化をはるかに上回るスピードで減少し続けている少年野球人口。メジャーリーグで活躍する菊池雄星もまた、故郷・岩手で「部員不足で廃部寸前」というチームの厳しい現実に直面していた。

【画像】ドラフト指名後の会見で俯きながら「なんとも言えない表情」を見せる若き日の菊池雄星

年に1回、プロの選手が野球教室を開くだけでは、いわば一瞬の“打ち上げ花火”に過ぎない。子どもたちが常に野球に触れられる「土壌」を作らなければ意味がない――。

そう決意した菊池は、構想から10年の歳月をかけ、2024年に岩手県に国内最大規模の民間野球施設「King of the Hill（K.O.H）」を完成させた。亡き父の教えを胸に、彼が次世代へ託した熱い想いとは。『こうやって、僕は戦い続けてきた。』（PHP研究所）より抜粋して紹介する。



菊池雄星 ©文藝春秋

◆◆◆

「K.O.H」をつくった本当の理由。

近年、少年野球の人口が減っているという話をよく耳にします。それは漠然とした雰囲気などではなく、具体的な数字として表れていて、少子化の実に8倍ものペースで減少しているというデータもあるほどです。僕の故郷である岩手県も例外ではなく、少年野球チームの数は減り続けています。そんな現実に、僕自身が真正面から向き合うことになる出来事が起きたのは、2014年のことでした。

ある知り合いの少年野球の監督から、一本の連絡が入りました。

「このチームは来年、新しい選手が入ってこないと廃部になります。そこで、お願いがあります。雄星さんが全校生徒に向けて野球をしてもらって、それでも人が入らなかったら、もう諦めがつきます。どうか一度、子どもたちと野球をしてもらえませんか？」

オフシーズンを迎え、僕はその小学校へ向かいました。そして、全校生徒と一緒に野球をしました。子どもたちの目はキラキラと輝いていて、ボールを追いかける姿は、僕が野球を始めた頃の純粋な喜びを思い出させてくれました。それから数週間が経った頃、監督から「あの日から、20人も部員が増えました。これで、あと3年間は活動できます」と、涙ながらに電話をいただき、僕も心の底から嬉しい気持ちになりました。

年に1回の野球教室は『打ち上げ花火』のようなもの、本当に大切なのは…

ただ、一つのチームが未来をつないだことの喜びと同時に、僕の心の中には別の感情が芽生えていました。

「年に1回の野球教室は、いわば『打ち上げ花火』のようなものではないか。その瞬間はとても鮮やかで、感動的で、人々の心に強い印象を残す。でも、花火が終われば、残るのは『あぁ、綺麗だったね』という思い出だけ。本当に大切なのは、一瞬の輝きではない。大切なのは、常に子どもたちと共にあり、彼らがいつでも野球に触れられる環境、その土壌そのものをつくることではないか」

そう強く思ったのです。

構想と施工に10年の歳月をかけ、2024年の11月、僕は故郷の岩手県に、「King of the Hill」（K.O.H）という野球施設を完成させました。国内の民間施設としては、最大規模のものです。

もちろん、野球人口が減っている原因は一つではありません。さまざまな要因が複雑に絡み合っており、この施設一つですべてが解決するとは考えていません。しかし、この場所で練習した子どもたちが、野球の世界に限らず、さまざまな分野で活躍する人間に育ってくれたなら。そして、その姿を見た後輩たちが、「俺もできる」「あの人ができたんだから！」と、自分の可能性を信じるきっかけになってくれたなら。それこそが、僕がこの施設に託した本当の夢です。打ち上げ花火の思い出ではなく、次々と新しい希望の火を灯していく。「King of the Hill」がそんな場所になることを心から願っています。

（菊池 雄星／Webオリジナル（外部転載））