定年後の暮らしを豊かにするために選んだ、都心の新築一軒家。十分な退職金と安定した年金収入を背景に、理想の住み替えを実現したはずの夫婦が、わずか半年で後悔に包まれる……憧れの設備が思わぬ負担となり、平穏な日常に影を落とす実態から、シニア世代が陥りやすい住まい選びの落とし穴について見ていきます。

「持ち出しなし」の住み替え計画に潜んでいた誤算

郊外の私鉄沿線に、35年ローンで4LDKの一軒家を構えていた山下智志さん（60歳・仮名）と妻の由紀子さん（60歳・仮名）。定年を機に、この自宅を3,500万円で売却しました。ローンはすでに完済しており、売却益の全額と退職金2,200万円を合わせた5,700万円が、彼らの住み替え資金となりました。

「いつまでも車を運転できるわけじゃない。老後を見据えて、徒歩圏内で生活が完結する都心のほうがいい」と考えた二人。都内にある20坪の土地に3階建てを新築しました。

土地・建物合わせて5,500万円。諸経費を含めると約6,000万円となり、手元の退職金から300万円を持ち出しましたが、残りの1,900万円を老後資金に充てる「ローンなし」の計画でした。

この新居の目玉が、智志さんの強い希望で導入した250万円のオプション「屋上庭園」でした。「都心の夜景を見ながら、友人や親戚を招いてバーベキューを楽しみたい」という夢をかなえるため、あえて庭のない狭小地を選び、その分を屋上の空間に投資したのです。

住み替えから半年。長女の絵里奈さん（32歳・仮名）が新居を訪ねました。そこで目にしたのは、期待していた賑やかな交流の場ではなく、ひっそりと静まり返り、活用されている形跡のない屋上の光景でした。

「お父さん、あんなに楽しみにしてた屋上、全然使ってないの？」

絵里奈さんの問いに、智志さんは視線を落として答えました。

「それがさ、引っ越し祝いに一度やってみたんだけど、もう懲りちゃってね。1階のキッチンから3階の屋上まで、何度も階段を往復して重い荷物を運ぶのが、とにかく面倒で。これなら外の店に行ったほうが楽だなって話になったんだよ」

理由は動線の不備だけではありませんでした。住宅密集地ゆえに隣家との距離が近く、炭の煙や会話の音がダイレクトに響いてしまいます。一度開催した際、隣のマンションのベランダに干された洗濯物や視線が気になり、それ以来、火を使うことが心理的にできなくなってしまったのです。家計面でも、生活の利便性と引き換えにした「想定外」が重なっていました。

「年金は月25万円あるから大丈夫だと思っていたけど、都心は固定資産税が郊外時代の1.5倍もするんだ。それに、屋上は防水メンテナンスが欠かせないから、将来のために月々1万5,000円を積み立てていて。使っていない場所にお金がかかるのは、なんだか皮肉だよね」

妻の由紀子さんも、間取りの難しさを口にします。

「屋上へ行くには、必ず私たちの寝室を通らなきゃいけないでしょ。友人を呼ぶたびに部屋を完璧に片付けて、狭い階段を上り下りして……。おもてなしどころか、最後の方は二人ともヘトヘトになっちゃったの」

手元に1,900万円近い現金は残っているものの、智志さんは、活用できていない屋上の維持費を払い続け、近所に気兼ねしながら暮らす日々に、言いようのない虚しさを感じているといいます。

都心×狭小住宅への「住み替え」の想定外

山下さん夫婦のように、都心への住み替えや屋上庭園の設置は、一見華やかに見えても老後の家計を深刻に圧迫する「見えないリスク」が潜んでいます。

まず「固定資産税の逆転現象」です。郊外の広い家から都心の狭小住宅へ移っても、地価（評価額）の格差により、毎年の税負担が軽減されるどころか数倍に膨れ上がるケースは珍しくありません。

そして、屋上庭園が「負の資産」になりかねないという事実。屋上庭園は通常の防水層の上に土壌や植物を載せるため、日本防水工法開発機構（JWMA）などの専門機関も指摘するように、メンテナンスの難易度とコストが跳ね上がります。150万円単位の修繕費は、年金生活者にとって重い一時支出です。

さらに「予備費の枯渇」も懸念されます。月々1.5万円を「屋上維持」だけに割くと年間18万円、10年で180万円になります。本来、この資金は将来の医療費や介護サービスの自己負担分として確保しておくべき性質のものです。

また、屋上で楽しむはずだったバーベキューを自粛せざるを得なくなった背景には、都市部ならではの「音」への敏感さがあります。

株式会社ヴァンガードスミス『近隣トラブルに関する実態調査（2024年9月）』によると、過去に経験した近隣トラブルの種類として、約7割（68.8％）の人が「生活音／騒音関連」と回答しており、他のトラブルを抑えて圧倒的1位となっています。

さらに、こうした騒音関連のトラブルは一度発生すると深刻化しやすく、同調査では半数以上（50.5％）が「1年以上継続している」という実態も明らかになりました。住宅密集地の屋上という開放的な空間は、意図せずとも騒音の発生源になりやすく、平穏な老後を望むシニアにとって大きな心理的リスクを孕んでいます。

利便性を追求したはずの都心回帰が、住まいの構造や近隣環境によって「不自由な暮らし」を招くのは皮肉な結果です。

単なる憧れや付加価値で判断せず、数十年後の維持コストや周囲との距離感を現実的に見極める必要があります。「本当に必要な機能」を絞り込むことこそが、後悔しない住み替えの近道です。

［参考資料］

株式会社ヴァンガードスミス『近隣トラブルに関する実態調査（2024年）』